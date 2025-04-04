Только «палки» торчат: строительство ледового дворца в Михайловке началось с нарушений





Инспекция госстройнадзора Волгоградской области выявила нарушение требований проектной документации на начальном этапе строительства крытого катка в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в органе исполнительной власти, отклонения от проекта были обнаружены во время выездной внеплановой проверки. В ведомстве отметили, что принимают меры по привлечению ответственных за выявленные нарушения лиц к административной ответственности. Инспекция госстройнадзора Волгоградской области выявила нарушение требований проектной документации на начальном этапе строительства крытого катка в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в органе исполнительной власти, отклонения от проекта были обнаружены во время выездной внеплановой проверки. В ведомстве отметили, что принимают меры по привлечению ответственных за выявленные нарушения лиц к административной ответственности.

В инспекции госстройнадзора подчеркнули, что на момент проверки на объекте были выполнены только работы по устройству колонн металлического каркаса здания. При этом со строительством крытого катка стоимостью более, чем в четверть миллиарда рублей, не задалось с самого начала. В инспекции госстройнадзора подчеркнули, что на момент проверки на объекте были выполнены только работы по устройству колонн металлического каркаса здания. При этом со строительством крытого катка стоимостью более, чем в четверть миллиарда рублей, не задалось с самого начала.

Так, подрядчика строительства удалось найти только со второго раза, однако в марте 2023 года контракт с ООО «Галеон» был расторгнут по инициативе подрядчика в связи с тем, что компания не имела должного для выполнения такого заказа опыта. Так, подрядчика строительства удалось найти только со второго раза, однако в марте 2023 года контракт с ООО «Галеон» был расторгнут по инициативе подрядчика в связи с тем, что компания не имела должного для выполнения такого заказа опыта.

В настоящее время строительством катка занимается ООО «Гидротехник» из Ингушетии. На днях губернатор Волгоградской области В настоящее время строительством катка занимается ООО «Гидротехник» из Ингушетии. На днях губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на одном из совещаний поинтересовался у врио главы Михайловки Ольги Дьяковой, когда его пригласят на открытие ледового дворца, и признался, что ему уже неудобно перед жителями.

- При выделении такого объема финансовых средств на протяжении нескольких лет дело как было на нулевом уровне, так оно и осталось. Но надеюсь, дела начнут двигаться дальше, - сказал глава региона, не услышав внятного ответа от чиновницы. - сказал глава региона, не услышав внятного ответа от чиновницы.

Он также припомнил, что обещания достроить каток слышит последние три года. Он также припомнил, что обещания достроить каток слышит последние три года.

Между тем, местные жители настроены скептически и в соцсетях делятся сомнениями, что стройка «закипит» в ближайшее время. Между тем, местные жители настроены скептически и в соцсетях делятся сомнениями, что стройка «закипит» в ближайшее время.

Фото инспекции госстройнадзора (февраль 2025 года)