Общество

Только «палки» торчат: строительство ледового дворца в Михайловке началось с нарушений

Общество 04.04.2025 08:19
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04.04.2025 08:19


Инспекция госстройнадзора Волгоградской области выявила нарушение требований проектной документации на начальном этапе строительства крытого катка в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в органе исполнительной власти, отклонения от проекта были обнаружены во время выездной внеплановой проверки. В ведомстве отметили, что принимают меры по привлечению ответственных за выявленные нарушения лиц к административной ответственности. 
В инспекции госстройнадзора подчеркнули, что на момент проверки на объекте были выполнены только работы по устройству колонн металлического каркаса здания. При этом со строительством  крытого катка стоимостью более, чем в четверть миллиарда рублей, не задалось с самого начала. 
Так, подрядчика строительства удалось найти только со второго раза, однако в марте 2023 года контракт с ООО «Галеон» был расторгнут по инициативе подрядчика в связи с тем, что компания не имела должного для выполнения такого заказа опыта. 
В настоящее время строительством катка занимается ООО «Гидротехник» из Ингушетии.  На днях губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на одном из совещаний поинтересовался у врио главы Михайловки Ольги Дьяковой, когда его пригласят на открытие ледового дворца, и признался, что ему уже неудобно перед жителями. 
- При выделении такого объема финансовых средств на протяжении нескольких лет дело как было на нулевом уровне, так оно и осталось. Но надеюсь, дела начнут двигаться дальше, - сказал глава региона, не услышав внятного ответа от чиновницы. 
Он также припомнил, что обещания достроить каток слышит последние три года. 
Между тем, местные жители настроены скептически и в соцсетях делятся сомнениями, что стройка «закипит» в ближайшее время.
Фото инспекции госстройнадзора (февраль 2025 года)

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