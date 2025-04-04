



В Михайловке Волгоградской области власти решились воспользоваться услугами коммерческих банков, чтобы подлатать бюджет. Как сообщает ИА «Высота 102», 3 апреля местная администрация объявила о поиске финансовой организации, готовой предоставить в пользование властей 65 млн рублей.

Согласно проекту контракта, чиновникам нужна невозобновляемая кредитная линия, которая позволяла бы пользоваться финансами в рамках указанного лимита, однако, в отличие от возобновляемой, после погашения займа муниципалитет не сможет повторно воспользоваться средствами.

Кредит администрация берёт сроком на два с половиной года. При этом в своих расчётах власти решили к и без того высокой процентной ставке «накинуть» ещё 6,56%. В результате возможность использования чужих финансов чиновниками оценена в баснословные 27,5% годовых, а в реальном выражении кредит в размере 65 млн рублей будет стоить муниципалитету 44,8 млн рублей.

Отметим, поставщика финансовых услуг администрация Михайловки отберёт по итогу открытого 11 апреля 2025 года электронного конкурса.