На дороги Волгограда выехали байкеры-спасатели

Общество 04.04.2025 08:42
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04.04.2025 08:42
У волгоградских огнеборцев стартовал новый мотосезон. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, уникальное подразделение было создано для мониторинга пожарной обстановки и выявления возгораний на ранней стадии. Байкеры-пожарные на мотоциклах и квадроциклах выехали на патрулирование в Волгограде, Волжском и Камышине. В частности, в Волгограде они курсируют по 4 маршрутам.
Двухколесный высокоманевренный транспорт позволяет намного быстрее прибывать на место вызова в условиях плотного дорожного трафика. Сотрудники мобильных подразделений могут прийти и на помощь людям, попавшим в ДТП. На вооружении у таких сотрудников аптечки, огнетушители, гидравлический инструмент.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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