Экономика

Волгоградская область стала первой в ЮФО по темпам роста зарплат

Экономика 03.04.2025 07:49
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03.04.2025 07:49


Средняя зарплата жителей Волгоградской области в январе 2025 года составила 63510 рублей. Это гораздо меньше, чем было в декабре 2024 года – 81666 рублей. Однако темпы роста средней зарплаты в Волгоградской области на фоне других регионов ЮФО в этом году оказались самыми впечатляющими – 22,9% по отношению к январю 2024 года. В других субъектах Южного федерального округа рост зарплат оказался скромнее.
По итогам января, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, волгоградский регион занял второе место по уровню средних зарплат. Впереди Волгоградской области только Краснодарский край с показателем в 68280 рублей. Однако в  этом субъекте темпы роста зарплат составили всего 15,8%. Ростовская область заняла третье место в ЮФО с показателем в 62510 рублей.
А меньше всего средняя зарплата в январе 2025 года оказалась, как и ранее, в Калмыкии – всего 53820 рублей.


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