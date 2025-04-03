Аварийная трехэтажка загорелась на севере Волгограда

В Краснооктябрьском районе Волгограда вечером 3 апреля произошел пожар в трехэтажном аварийном доме. Как сообщает V102.RU, очевидцы поделились видеокадрами происшествия на ул. Кузнецова, 55 в социальных сетях.
На записи видно, как густой столб дыма поднимается над многоквартирным домом.
- Горело расселенное неэксплуатируемое здание. В 21:33 пожар ликвидирован, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Площадь и причина возгорания неизвестны.
По данным сервиса Дом.МИНЖКХ, 3-этажный жилой дом №55 по улице Кузнецова был построен в 1957 году. Указано, что здание является аварийным.
Видео: Волгоград / t.me