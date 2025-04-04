Под Волгоградом «Ладу» сплющило после столкновения с КАМАЗом





3 апреля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области легковой автомобиль влетел в КАМАЗ. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла на исходе первой половины дня на подъезде к мосту через Волгу.

- В 11:15 на 11-м км автодороги «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба» произошло столкновение автомашин «ВАЗ-2110» и КАМАЗ, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Судя по опубликованным с места происшествия кадрам, «Лада» на полной скорости влетела в заднюю часть грузового автомобиля. В результате КАМАЗ расплющил правую сторону легковушки.

Отметим, в результате аварии водитель легковой машины получил травмы и был госпитализирован прибывшими на место медиками в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области