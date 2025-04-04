В Волжском два человека погибли во время пожара в экс-общежитии завода РТИ





4 апреля в Волжском на территории 9-го микрорайона произошел крупный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», ранним утром пламенем оказалось объято бывшее общежитие №55 по адресу ул. Машиностроителей, д.19, относящееся когда-то к предприятию «Волжскрезинотехника». Пожар бушевал в одной из жилых комнат. На место оперативно прибыли экстренные службы.





- Вызов поступил на пульт диспетчера в 5:52. На место были направлены пожарные расчёты. Пламя было локализовано на 15 кв. метров. Возгорание полностью ликвидировано в 6:14, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, во время пожара в экс-общежитии погибли мужчина и женщина, проживающие в злополучной комнате. По предварительной информации, к ЧП привело курение постели.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области