



Практически на каждой третьей площадке Волгограда сотрудники регоператора «ЭкоЦентр» фиксируют навалы сезонного мусора, которые образуют свалочные очаги.

Как сообщает V102.RU, с наступлением весны традиционно увеличивается объем не только крупногабаритных отходов, но и сезонного мусора – веток, листвы, а также строительных отходов и автомобильных шин. Ряд таких нарушений были обнаружены на площадках в Краснооктябрьском районе.







— Региональный оператор занимается утилизацией коммунальных отходов, но сейчас на контейнерных площадках города можно наблюдать свалочные очаги, которые не относятся к данному виду. С приходом весны практически на 40% увеличилось количество подобных отходов, а также крупногабаритных. Сейчас мы усиливаем контроль вывоза мусора и количество самой техники на линии - в работе задействованы до 30 машин, — рассказал начальник отдела транспортной логистики «ЭкоЦентр» Андрей Фортовой.

В процессе рейда зафиксированы нарушения на площадках возле многоквартирных домов по улицам Зорге, 51, Волочаевская, 1 и проспекту Ленина, 131. На отсеках под КГО и рядом с площадками можно было увидеть стройотходы, горы веток и резиновые шины.

— Хотелось бы обратиться к жителям города, чтобы они не несли на контейнерные площадки старые шины, поскольку их утилизацией на территории региона занимаются четыре специализированные организации. Также их можно сдать в любой шиномонтажке города. Важно также отметить, что при утилизации сухих веток нужно правильно их упаковать: для того, чтобы их вывезли, необходимо связать ветки в вязанку не более 60 сантиметров, — добавил специалист регоператора.

Фото и видео: ИА «Высота 102» / Алексей Костяков