«Мы готовимся»: в Волгограде объяснили исчезновение надписи на Мамаевом кургане «За нашу Советскую Родину! СССР!»

Сегодня, 4 апреля, в музее-заповеднике «Сталинградская битва» прокомментировали исчезновение с лестницы на Мамаевом кургане в Волгограде известной надписи «За нашу Советскую Родину! СССР!».

- Мы готовимся к 9 мая. К этой дате мы всё обновим и эта надпись снова появится, - сообщили в музее-заповеднике.





В настоящее время рабочие чистят ступени, которые ведут от подножия Мамаева кургана вверх. Их, напомним, ровно 200 - по количеству дней , в течение которых продолжалась Сталинградская битва. Еще накануне вечером на ступенях лестничного марша еще оставались два слова: «Родину! СССР!». А сегодня утром были зачищены и они.





Напомним, что автором надписи «За нашу Советскую Родину! СССР!» на лестнице памятника-ансамбля является сталинградка Тамара Ивановна Карпова. Более 20 лет она на свои деньги она покупала кисти и краску, чтобы написать эти слова. На Мамаевом кургане похоронен отец Тамары Ивановны и родной дядя, прошедшие Великую Отечественную войну.

Тамара Карпова ушла из жизни в ноябре 2017 года. Решение об обновлении надписи на ступенях лестничного марша после ее смерти было принято в администрации региона. С 2017 года обновлением надписи занимаются сотрудники музея-заповедника.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU