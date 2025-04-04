Общество 04.04.2025 06:20
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04.04.2025 06:20
Волгоград улучшил позиции в рейтинге индекса качества жизни городской среды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минстрой РФ, в федеральном ведомстве отметили успехи областного центра в категории крупнейших городов России. Так, Волгоград впервые преодолел показатель в 181 балл. По итогам 2024 года город-герой набрал 184 балла. Волжский в категории крупных городов все же обогнал областной центр, набрав 224 балла.
Индекс качества городской среды вычислялся для 1116 городов. Доля городов с благоприятной средой составила 82,4% – их число достигло 920 и превысило показатель позапрошлого года на 161. Среднее значение по регионам России увеличилось с 200 до 220 баллов. Неизменными лидерами на пьедестале остались Москва и Санкт-Петербург, а на третье место поднялась Казань. Высокий результат индекса качества городской среды показали Республика Саха Якутия, Чеченская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Рязанская область, Ставропольский Край, Тульская область, Челябинская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Калининградская область, а также Республика Крым.
Среди городов с численностью жителей от 250 тыс. до 1 млн человек комфортными признаны все 62 города. Высокий результат прироста качества городской среды показали города Симферополь, Тула и Рязань.
Итоги индекса качества городской среды наглядно демонстрируют позитивную динамику и эффективность проведенной работы по улучшению городской среды, увеличению количества зелёных зон, внедрению инновационных решений в проекты благоустройства и повышению доступности среды для маломобильных граждан, подчеркнули в Минстрое.
Справка. Расчет индекса качества городской среды проводился Министерством строительства и ЖКХ РФ на основании данных, полученных от регионов, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата и института развития ДОМ.РФ. Индекс формировался по 36 ключевым индикаторам, охватывающим благоустройство, безопасность, доступность инфраструктуры, экологию, разнообразие и современность городской среды, а также эффективность муниципального управления. Максимальная возможная оценка – 360 баллов. Города, набравшие более 181 балла, получили статус благоприятных для проживания.
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