Вход на Мамаев курган в Волгограде ограничат 7 апреля

В Волгограде утром 7 апреля будет ограничен вход на территорию памятника-ансамбля на Мамаевом кургане. Об этом, как передает V102.RU, сообщает музей-заповедник «Сталинградская битва».

- В связи с проведением торжественных мероприятий на территории Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане 7 апреля 2025 г. возможно временное ограничение доступа посетителей к площади Героев и к Залу Воинской Славы с 8.00 до 10.00, - сообщили в музее-заповеднике.

Фото из архива V102.RU