В Волгограде подвели итоги форума «ПромЭнергоВолга2022»









Форум «ПромЭнергоВолга2022», который 25 ноября завершился в Волгограде, посетили свыше 7 тысяч человек.

Как сообщили в администрации региона, в течение трех дней на «Волгоград Арене» крупнейшие российские компании демонстрировали свою продукцию и достижения.

- Более ста предприятий из 21 региона России, а также наши друзья из Республики Беларусь продемонстрировали на выставке свои возможности, - рассказал заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев. - На форуме состоялось более 20 панельных дискуссий и сессий, на которых обсуждались вопросы межрегиональной кооперации, энергосбережения и энергоэффективности, кадрового потенциала, импортозамещения, оказания государственной поддержки — эти темы сегодня значимы для представителей всех отраслей промышленности.

По итогам деловых встреч на «ПромЭнергоВолга2022» налажены новые партнерские связи, поставлены подписи под документами о совместной работе.

В мероприятиях форума приняли участие сенаторы РФ, депутаты Госдумы, заместители глав Минпромторга России, Минэкономразвития РФ, Минтруда России.

Фото: администрации Волгоградской области