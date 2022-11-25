В Волгограде пенсионерка разбила голову в автобусе

Происшествия 25.11.2022 09:56
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25.11.2022 09:56
61-летнюю женщину в Волгограде пришлось госпитализировать прямо из салона автобуса. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент на дороге произошел накануне около часа дня на ул. Качинцев.
Автобус «Лиаз» под управлением 22-летнего водителя резко затормозил и одна из пассажирок, не удержавшись, упала. Женщину отвезли в больницу с травмой головы.
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