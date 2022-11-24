В Волгоградской области мужчину нашли мертвым в луже

В Новоаннинском районе Волгоградской области в луже обнаружено тело 58-летнего жителя поселка Панфилово. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина погиб в ночь с 23 на 24 ноября.

— Организована процессуальная проверка, — прокомментировал информагентству руководитель Новоаннинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области Сергей Плечистов. — Тело без признаков насильственной смерти.

По словам местных жителей, мужчина в день своей смерти выпивал вместе со своей сожительницей. В разгар застолья селянин вышел на улицу. Позже его труп обнаружили в луже.

Не исключается, что упав в лужу, мужчина уснул в ней и получил переохлаждение, в результате которого скончался.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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