Причиной пробки на Ангарском в Волгограде стало ДТП с автомобилем и трамваем









Причиной дорожного затора на Ангарском в Дзержинском районе стало ДТП с участием автомобиля и трамвая. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в трамвай врезалась машина. Водитель легковушки признал свою вину в ДТП.





Вагон уже отбуксировали в депо для осмотра и устранения последствий аварии.





Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о затруднении движения на улице Ангарской утром 24 ноября из-за остановившегося на повороте трамвая.



