Происшествия

Причиной пробки на Ангарском в Волгограде стало ДТП с автомобилем и трамваем

Происшествия 24.11.2022 09:50
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24.11.2022 09:50



Причиной дорожного затора на Ангарском в Дзержинском районе стало ДТП с участием автомобиля и трамвая. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в трамвай врезалась машина. Водитель легковушки признал свою вину в ДТП. 

Вагон уже отбуксировали в депо для осмотра и устранения последствий аварии. 

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о затруднении движения на улице Ангарской утром 24 ноября из-за остановившегося на повороте трамвая. 

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