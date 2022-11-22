Спецоперация на Украине

К орденам Мужества посмертно представлены еще десять участников СВО из Волгоградской области

Спецоперация на Украине 22.11.2022 10:41
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22.11.2022 10:41



В Волгограде сегодня, 22 ноября, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» проходит церемония передачи орденов Мужества родным военнослужащих, погибших в ходе выполнения воинского долга на территории Украины. К высоким государственным наградам Указом президента России Владимира Путина посмертно представлены десять волгоградцев. 

Как сообщает ИА «Высота 102», ордена будут переданы в торжественной обстановке с участием военкома региона Андрея Летунова и замгубернатора Волгоградской области Геннадия Шевцова родным героев: 

– Подполковник Выродов Евгений Николаевич.

– Капитан Иванов Максим Витальевич. 

– Старший лейтенант Пивнев Олег Сергеевич.

– Прапорщик Хелетий Денис Александрович.

– Сержант Тлепов Амангельды Жумагельдыевич.

– Младший сержант Бакаев Николай Константинович.

– Младший сержант Гриев Андрей Владимирович.

– Ефрейтор Князев Виктор Владимирович.

– Рядовой Душутин Никита Константинович.

– Рядовой Терентьев Сергей Александрович. 

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