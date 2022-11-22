К орденам Мужества посмертно представлены еще десять участников СВО из Волгоградской области





В Волгограде сегодня, 22 ноября, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» проходит церемония передачи орденов Мужества родным военнослужащих, погибших в ходе выполнения воинского долга на территории Украины. К высоким государственным наградам Указом президента России Владимира Путина посмертно представлены десять волгоградцев.

Как сообщает ИА «Высота 102», ордена будут переданы в торжественной обстановке с участием военкома региона Андрея Летунова и замгубернатора Волгоградской области Геннадия Шевцова родным героев: