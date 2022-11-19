Волгоградские чиновники назвали условия снижения тарифов на ЖКХ









Вышедшая из-под контроля инфляция в стране стала причиной досрочного повышения тарифов на ЖКХ в России, в том числе и в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Светлана Горелова накануне, когда утверждались новые коммунальные расценки на газ и электроэнергию согласно постановлению правительства РФ, прокомментировала это решение так.





- У нас был люфт, правительство разрешило Волгоградской области увеличить тарифы до 11,4%, но мы ограничились планкой в 9%, - пояснила Светлана Горелова. – Конечно, для жителей 9% - это значительное повышение, а для ресурсоснабжающих организаций, когда инфляция раскрутилась до 13,9%, это недостаточно. Но принятое решение – это попытка сохранить определенный баланс интересов и в то же время обеспечить прохождение отопительного сезона.





При этом руководитель комитета отметила, что в случае снижения инфляции тарифы на ЖКХ будут пересмотрены.





- Любой тариф учитывает планируемые траты, а в случае переизбытка средств, получаемых ресурсной организацией, он пересматривается в сторону снижения, - рассказала Светлана Горелова. – Сегодня сложилась такая ситуация, что мы не могли предусмотреть сложившуюся инфляцию в размере почти 14%, тогда как на 2022 год она планировалась на уровне 4%.





Председатель комитета подчеркнула, что досрочное принятие новых расценок на ЖКХ обеспечит стабильность в этой сфере в течение полутора лет и защитит население от пересмотра тарифных решений на этот период с учетом утверждения тарифов на уровне меньше инфляции.



