Волгоградский «Ротор» покинули футболисты Алейник и Козлов

Олег Алейник и Андрей Козлов покидают «Ротор». Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, контракты с футболистами расторгнуты по обоюдному согласию. Также из «Ротора» ушел Саная Зураб, тренер по вратарям. Специалист прекратил сотрудничество также по взаимной договоренности.

При этом уход Андрея Козлова связывают с конфликтом с главным тренером Алексеем Стукаловым. Прогнозируют также расторжение контракта с футболистом Максимом Мартусевичем. Последние несколько матчей игрок не заявлялся в основном составе, также не принимал участие в выездных играх. Это также может быть следствием разногласий с главным тренером клуба, которые обострились после увольнения спортивного директора Федора Щербаченко.

– Алексей Стукалов, скорее всего, получил карт-бланш на любые перестановки в команде и, по сути, победил в «войне», лишь видимая часть которой стала достоянием общественности, – считают болельщики.

По мнению фанатов, кадровые перестановки в клубе продолжатся.