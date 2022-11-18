Спорт

Волгоградский «Ротор» покинули футболисты Алейник и Козлов

Спорт 18.11.2022 17:32
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18.11.2022 17:32


Олег Алейник и Андрей Козлов покидают «Ротор». Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, контракты с футболистами расторгнуты по обоюдному согласию. Также из «Ротора» ушел Саная Зураб, тренер по вратарям. Специалист прекратил сотрудничество также по взаимной договоренности.  

При этом уход Андрея Козлова связывают с конфликтом с главным тренером Алексеем Стукаловым. Прогнозируют также расторжение контракта с футболистом Максимом Мартусевичем. Последние несколько матчей игрок не заявлялся в основном составе, также не принимал участие в выездных играх. Это также может быть следствием разногласий с главным тренером клуба, которые обострились после увольнения спортивного директора Федора Щербаченко. 

Алексей Стукалов, скорее всего,  получил карт-бланш на любые перестановки в команде и, по сути, победил в «войне», лишь видимая часть которой стала достоянием общественности, – считают болельщики. 

По мнению фанатов, кадровые перестановки в клубе продолжатся. 

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