В Волгограде на автостоянке дотла выгорела фура. Еще одна обгорела частично

В Волгограде выясняют обстоятельства ночного пожара на автостоянке на улице Неждановой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате происшествия одна фура выгорела дотла, другую удалось отогнать на безопасное расстояние, однако автомобиль получил повреждения.

Пожар произошел в 04.41, по сведениям полицейских.

– 17 ноября на автостоянке, расположенной по адресу ул. Неждановой, 6 произошло возгорание грузового автомобиля марки Mercedes 2013 года выпуска, – сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Пламя перекинулось на другой грузовик – «МАЗ», в результате чего транспортное средство получило повреждение. Пострадавших нет, ущерб устанавливается.

Причину возгорания предстоит выяснить. На месте происшествия следственно-оперативной группой произведен осмотр.