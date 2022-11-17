Как прокачать связь на смартфоне? 4 технологических решения от билайна





Чтобы мобильный интернет был всегда под рукой, а голос при звонке звучал по-настоящему чётко, билайн за 30 лет работы протестировал и запустил множество технологических решений. Рассказываем о четырех из них – чем они могут вам помочь и как ими воспользоваться, чтобы всегда быть на связи. Опытом делится кандидат технических наук, читающий лекции в СПбГУТ им. Бонч-Бруевича, технический директор билайн в Петербурге Денис Мещеряков.

Увеличиваем ёмкость сети, чтобы интернета хватило для всех





Если в обычный день вы отправитесь в центр Волгограда и попробуете запустить оттуда видеострим в качестве Full HD – вряд ли с этим возникнут сложности. Но если сделать то же самое в день праздника или концерта, когда вокруг собрались тысячи людей, качество картинки может быть ниже.

Дело в том, что на скорость интернета влияет, в частности, нагрузка на сеть, которая зависит от количества одновременных пользователей. Поэтому чтобы мобильными сервисами на высокой скорости могли одновременно воспользоваться больше людей, операторы увеличивают ёмкость сети 4G/LTE.

– Для увеличения ёмкости сети строятся новые базовые станции 4G, а также модернизируются уже действующие. Мы уделяем наибольшее внимание именно 4G, потому что именно этот стандарт обеспечивает высокие скорости мобильного интернета, – объясняет Денис Мещеряков.

Например, в Волгоградской области за последние три года билайн увеличил сеть 4G в 1,5 раза.

Как воспользоваться решением: в вашем смартфоне должна быть включена сеть 4G/LTE. На большинстве устройств она работает по умолчанию, но лучше в этом убедиться.

Расширяем «дорогу» для контента, чтобы загружался быстрее

Возможно, вы замечали, что если одновременно скачивать несколько больших файлов, то их загрузка может идти медленнее, чем обычно. Это связано с пропускной способностью канала связи между смартфоном и базовой станцией.

–Радиоволны распространяются на определенных частотах. Для каждого стандарта связи (2G, 3G, 4G) используются свои частоты, – объясняет Денис Мещеряков. – Большое количество данных на той или иной частоте загружает радиоэфир. Представьте, что на однополосную дорогу выехало множество грузовиков с несколькими прицепами. Движение точно не будет быстрым. Нечто подобное происходит, когда пользователи потребляют всё больше «тяжелого» контента, заполняющего частоту. Видео, игры – и есть такие «грузовики», замедляющие передачу данных.

С каждым годом количество трафика в сетях операторов растёт, потому что увеличивается количество клиентов, потребляющих «тяжелый» контент. Чтобы справиться с этим, дополнительно «расширяется дорога» для передачи данных в 4G/LTE. Достигается это за счет решения, которое называется рефарминг. Суть рефарминга в том, что частоты, которые используются для 2G или 3G, переводятся под 4G. Таким образом, интернет-трафик может перемещаться свободнее и быстрее.

–Благодаря рефармингу, а также увеличению ёмкости сети нам удается обеспечивать более высокие скорости мобильного интернета, – отмечает эксперт.

Подтверждением может служить недавнее исследование качества связи в Волгограде , которое провело аналитическое агентство TelecomDaily. По их данным, для комфортного пользования основными мобильными сервисами абоненту достаточно скорости интернета 5–10 Мбит/с. Причём во всех точках тестирования скорость билайна либо соответствовала этому показателю, либо значительно его превосходила.

Как воспользоваться решением: проверьте, работает ли ваш смартфон в сети 4G/LTE. Причём в идеале он должен поддерживать все основные частотные диапазоны, на которых действует 4G билайн – 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц. Эту информацию обычно указывают в описании характеристик устройства. Производители также могут обозначать эти диапазоны как band 3, band 1, band 7 соответственно. В России большая часть смартфонов с 4G поддерживает эти диапазоны.

В Волгоградской области билайн провел рефарминг. В результате по сравнению с летом прошлого года скорость мобильного интернета выросла на 48%.

Искусственный интеллект помогает распределить нагрузку на сеть

Утром буднего дня множество людей отправляются на работу или учёбу, покидая спальные районы и пригороды. При этом нагрузка на сети связи в одних местах, соответственно, резко повышается, а в других падает. Чтобы у клиентов не было сложностей в тех местах, где нагрузка выросла, ее нужно распределить более равномерно, задействовав свободные сетевые ресурсы. Проведем аналогию с поездами – летом популярные маршруты к местам отдыха переполнены, поэтому на них перебрасывают дополнительные составы с менее популярных направлений. Однако в случае со связью перебрасывать ресурсы нужно очень быстро.

–Чтобы связь продолжала стабильно работать, на помощь приходят возможности искусственного интеллекта. билайн использует систему SON (Self-Optimized Network – «самооптимизирующаяся сеть»), которая в режиме 24/7 анализирует сетевую статистику и решает проблему неравномерной нагрузки. ИИ «видит», где находится больше пользователей и принимает решение о необходимом перераспределении ресурсов на сети, – комментирует Денис Мещеряков.

Благодаря работе SON, сокращается число обрывов при разговорах и интернет-сессиях, повышается успешность соединений для голосовых звонков.

Как воспользоваться решением: SON работает на сети билайн в Волгограде и Волгоградской области автоматически, ничего делать не нужно.

Звоним и пользуемся интернетом одновременно

Бывают ситуации, когда во время телефонного разговора требуется что-то сделать в интернете. Например, представьте, что вы используете смартфон как модем для ноутбука и во время разговора вам потребовалось найти в сети какую-то информацию. Такая возможность может быть недоступна, поскольку при совершении звонка телефон зачастую переводится в режим 2G или 3G без доступа к интернету. Эту проблему решает технология VoLTE (Voice over LTE – «Голос через LTE»).

–Технология дает возможность пользоваться интернетом во время звонка и обеспечивает быстрое соединение, благодаря тому, что не происходит переключения в 2G/3G. По этой же причине VoLTE помогает экономить заряд аккумулятора. Кроме того, VoLTE позволяет передавать голос по сети 4G/LTE в более высоком качестве, чем при обычном звонке, – добавляет эксперт.

Пользоваться VoLTE можно везде в Волгограде и Волгоградской области, где есть покрытие 4G билайн.

Как воспользоваться решением: включить VoLTE в настройках телефона. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно включить VoLTE в настройках телефона. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно здесь





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