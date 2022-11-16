Экономика

ВТБ: россияне на четверть увеличили число покупок во Всемирный день шопинга

Экономика 16.11.2022 10:46
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16.11.2022 10:46


Траты россиян во Всемирный день шопинга в основных категориях увеличились на 16%, а количество покупок выросло на четверть. Об этом свидетельствуют данные Первого ОФД (входит в группу ВТБ). Участники программы лояльности ВТБ год к году увеличили объем покупок в каталоге почти на 30%.

Всемирный день шопинга ежегодно отмечается 11 ноября. В этот день в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД, покупатели потратили почти 20 млрд рублей в семи самых популярных потребительских категориях – это на 16% больше, чем за этот же день год назад. В большинстве сегментов расходы выросли. Например, по сравнению с прошлым годом увеличился спрос на ТВ-приставки и антенны (в 5 раз), спортивную (в 4,8 раза) и домашнюю одежду (в 4,4 раза), устройства для умного дома (в 3,5 раза), цифровые фотопринтеры (в 2,5 раза) и белье (в 2,2 раза). Среди услуг максимально вырос спрос на бронирование отелей (в 2,3 раза).

Снижение трат зафиксировано на планшеты и аудиокниги (почти в 6 раз), услуги автосервисов (в 3 раза) и автотюнинг (в 2,5 раза). Более чем в два раза уменьшились расходы на радиоуправляемые устройства, аудиотехнику и видеотехнику, в 1,5 раза – шины и диски, на 39% – на спортивное питание. Почти в два раза также сократились траты на игровые консоли, домашние и офисные телефоны, видеокамеры. На треть просели продажи гаджетов, ноутбуков, планшетов и компьютеров.

В сравнении с пятницей 4 ноября расходы покупателей в топовых категориях увеличились почти на треть. Заметно выросли траты на услуги (более чем в 2 раза), на стройматериалы (на 30%) и на электронику (на 16%).

Количество купленных товаров во Всемирный день шопинга в основных категориях также выросло год к году и к 4 ноября – на 27% и на 20% соответственно. Общее число чеков увеличилось к прошлому году на 9%, к предыдущей неделе – на 15%.

-Всемирный день шопинга показал, что россияне стали активнее пользоваться возможностями распродаж. Динамика количества товаров и услуг, проданных в этот день, в полтора раза превысила темп роста трат в рублях – это свидетельствует о том, что покупатели выбирали товары с максимальной скидкой. Это позволило им сэкономить и при этом не только не снизить, но и увеличить количество покупок. Таким образом, мы фиксируем рост потребительской активности с перераспределением спроса между основными категориями – так, по сравнению с пандемийным 2021 годом заметно снизился спрос пользователей на электронные устройства для работы и досуга, а также на сервисы для автомобилей, при этом вырос интерес к аксессуарам для умного дома и одежды для дома и отдыха, – комментирует Максим Ларькин, директор по монетизации данных Первого ОФД.

В программе лояльности ВТБ клиенты также значительно нарастили активность. В первый день акции «Выгодный ноябрь», которая стартовала 11 ноября, оборот в «Мультибонусе» на 28% превысил результаты прошлого года. Участники программы оформили более 10 тыс. заказов. Самой популярной категорией товаров оказалась мелкая бытовая техника, полезные мелочи для кухни, товары для красоты, а также дачная мебель и техника для сада и огорода. В топ самых востребованных товаров вошли аксессуары для смартфонов, домашний текстиль и подписки на онлайн-кинотеатры.

-Большие распродажи в рамках Всемирного дня шопинга постепенно набирают популярность в России. С каждым годом клиенты подходят к ним все более серьезно и используют скидки и спецпредложения, чтобы приобрести действительно нужные и заранее запланированные товары, а не совершать импульсивные покупки. В этом году клиенты сосредоточились на товарах для дома и дачи – это говорит о переориентации участников программы на продукцию длительного пользования, – комментирует Роман Синенко, начальник управления «Программы лояльности» ВТБ.

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