







Сегодня на заседании правительства РФ министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил Волгоградскую область в контексте реализации национального проекта «Производительность труда». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на стенограмму заседания, где обсуждались вопросы расширения программы поддержки крупных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях, министр, который 12 ноября побывал в регионе, рассказал о волгоградской компании «Грасс» - производителе автохимии и автокосметики в стране.





- Компания стала участником нацпроекта одной из первых, ещё на рубеже 2018–2019 годов. Внедрила практики бережливого производства на трёх линиях. В результате добилась роста эффективности оборудования на треть и на 40% – объёма производства за смену. А дальше эти решения внутри предприятия компания тиражировала самостоятельно и благодаря этому и активному использованию других инструментов поддержки в пандемийные годы не только сохранила, но и увеличила производство. А за счёт реструктуризации бюджетных кредитов (это другой наш инструмент, которым мы помогаем регионам) регион сделал инфраструктуру для компании, и к 2024 году планируется построить (сейчас уже строится) автоматизированный склад, будет создано более 1 тыс. рабочих мест, - поделился своими впечатлениями министр с коллегами по кабмину.





- В текущих условиях, когда иностранные производители уходят с рынка косметики, компания решилась на расширение, и в конце года откроется производство шампуней, зубной пасты, гелей. То есть уже активно внутренний спрос на эту продукцию компания готова удовлетворить. И присматривает площадки в других регионах, экспортирует продукцию, - заключил Максим Решетников.



