Волгоградец после драки у караоке-клуба угрожал избить полицейского

В Новоаннинском районе Волгоградской области установлена личность мужчины, устроившего потасовку у караоке-клуба «Малина». Как сообщает ИА «Высота 102», 35-летний дебошир угрожал избить сотрудника МВД, прибывшего в составе наряда на вызов.

— На место выезжал наряд полиции. Доставлен 35-летний мужчина, привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. С травмами никто не обращался, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В отношении дебошира дополнительно собран материал по факту высказанных им намерений применить физическую силу к сотруднику полиции — направлен в следственные органы.

Известно, что инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Угрожавший полицейскому мужчина оказался местным жителем. Ранее не привлекался.

Ранее информагентство сообщало, что посетители недавно открывшегося в Новоаннинском клуба-караоке «Малина», уже стали доставлять неудобства местным жителям. В Сети разошлось видео потасовки у ночного заведения — компания явно не сильно трезвых молодых людей и девушек устраивает потасовку. Полуголый мужчина пытается с одного удара «выключить» своего оппонента, но промахивается. Чуть позже ему все же удается свалить своего соперника с ног, а после — добить на асфальте.

Фото: Новоаннинский сегодня / t.me

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