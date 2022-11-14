В Камышине посетители кафе вышли на дуэль. Есть проигравший





В городе Камышине Волгоградской области полицейские разбираются в обстоятельствах дуэли, случившейся в ночь с 13 на 14 ноября возле одного из увеселительных заведений. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД Росси по региону, проигравший был доставлен в больницу с ранением груди.

– Накануне ночью в больницу с травмами был доставлен 38-летний камышанин. Медики диагностировали у мужчины переломы, ушибы и ранение грудной клетки, – прокомментировали в пресс-службе главка полиции. – В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» задержали 35-летнего мужчину, проживающего в том же городе.

На данный момент полицейскими установлено, что во время отдыха в кафе между мужчинами произошел конфликт. Чтобы разрешить его, жители Камышина решили стреляться.

– В заведении завязалась драка, после чего разбирательства продолжились на улице, где представители сторон конфликта договорились установить победителя с помощью дуэли с использованием травматических пистолетов, – сообщают полицейские. – Подозреваемый первым произвел несколько выстрелов и ранил своего оппонента.





В настоящее время пистолеты у дуэлянтов изъяты. Оба будут лишены лицензии.

– Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. По результатам поступления медицинской документации о степени тяжести полученного потерпевшим вреда здоровью будет принято процессуальное решение, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как стало известно ИА «Высота 102», повод, по которому камышане вышли на дуэль, далек от романтики. Мужчины попросту не сошлись во взглядах. При этом оба отдыхали в одной и той же компании.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области