Расследования

В Камышине посетители кафе вышли на дуэль. Есть проигравший

Расследования 14.11.2022 13:10
0
14.11.2022 13:10


В городе Камышине Волгоградской области полицейские разбираются в обстоятельствах дуэли, случившейся в ночь с 13 на 14 ноября возле одного из увеселительных заведений. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД Росси по региону, проигравший был доставлен в больницу с ранением груди. 

– Накануне ночью в больницу с травмами был доставлен 38-летний камышанин. Медики диагностировали у мужчины переломы, ушибы и ранение грудной клетки, – прокомментировали в пресс-службе главка полиции. – В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» задержали 35-летнего мужчину, проживающего в том же городе. 

На данный момент полицейскими установлено, что во время отдыха в кафе между мужчинами произошел конфликт. Чтобы разрешить его, жители Камышина решили стреляться. 

– В заведении завязалась драка, после чего разбирательства продолжились на улице, где представители сторон конфликта договорились установить победителя с помощью дуэли с использованием травматических пистолетов, – сообщают полицейские. – Подозреваемый первым произвел несколько выстрелов и ранил своего оппонента.


В настоящее время пистолеты у дуэлянтов изъяты. Оба будут лишены лицензии.

– Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. По результатам поступления медицинской документации о степени тяжести полученного потерпевшим вреда здоровью будет принято процессуальное решение, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как стало известно ИА «Высота 102», повод, по которому камышане вышли на дуэль, далек от романтики.  Мужчины попросту не сошлись во взглядах. При этом оба отдыхали в одной и той же компании. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
14.11.2022 17:15
Расследования 14.11.2022 17:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2022 12:29
Расследования 14.11.2022 12:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2022 12:11
Расследования 14.11.2022 12:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2022 11:42
Расследования 14.11.2022 11:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2022 10:41
Расследования 14.11.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2022 09:59
Расследования 14.11.2022 09:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2022 12:13
Расследования 13.11.2022 12:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.11.2022 08:28
Расследования 12.11.2022 08:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2022 12:05
Расследования 11.11.2022 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2022 08:02
Расследования 11.11.2022 08:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2022 18:29
Расследования 09.11.2022 18:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2022 16:39
Расследования 09.11.2022 16:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2022 12:48
Расследования 09.11.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2022 11:55
Расследования 09.11.2022 11:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2022 16:32
Расследования 08.11.2022 16:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:17
«Открытие Авто»: в сентябре россияне потратили 400 млрд рублей на покупку автомобилей с пробегомСмотреть фотографии
17:15
Врачи рассказали, как помогли волжанке сбросить за месяц 20 лишних килограммовСмотреть фотографии
17:14
От генерала до рядового: гигантские портреты героев войны появились на проспекте ЖуковаСмотреть фотографии
15:37
Труп волгоградца несколько дней пролежал в квартире, а затем оказался в мусорном бакеСмотреть фотографии
14:31
Волгоградские родители учатся готовить блюда из меню детских садовСмотреть фотографии
14:09
«Вышли на улицу греться»: в Волгограде в домах на ул. Баумана пропало отоплениеСмотреть фотографии
14:04
Волгоградец после драки у караоке-клуба угрожал избить полицейскогоСмотреть фотографии
13:41
Банк Уралсиб проводит акцию для бизнеса «Нам все по рублю»Смотреть фотографии
13:10
В Камышине посетители кафе вышли на дуэль. Есть проигравшийСмотреть фотографии
12:57
«Почувствовали запах гари»: в центре Волгограда задымился кабинет поликлиникиСмотреть фотографии
12:29
«Я ранен, но не убит»: в Волгоградской области суд вынес приговор врачу по обвинению в смерти пациентки от коронавирусаСмотреть фотографии
12:11
Бастрыкин затребовал доклад по факту истязания детей под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде накрыли бизнесмена за торговлю драгметаллами без лицензииСмотреть фотографии
11:34
Губернатор Бочаров поручил подготовить регион к обледенениюСмотреть фотографии
11:32
На севере Волгограда без воды остались 72 дома из-за замены задвижкиСмотреть фотографии
10:41
Ураган уронил елку на здание администрации Кумылженского районаСмотреть фотографии
10:22
Волгоградцы просят передать дело об «убийстве» троллейбусов в центральный аппарат СК РФСмотреть фотографии
10:17
Личность устанавливается: в Волгоградской области тягач снес женщину-пешеходаСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде напротив площади Советской замертво упал мужчинаСмотреть фотографии
09:38
Под Волгоградом обезвредили диверсантов при попытке взять штурмом КППСмотреть фотографии
09:01
ВОЛМА: Развитие персонала и есть развитие КомпанииСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области в сентябре 2022 года меньше рожали и реже умиралиСмотреть фотографии
07:47
В Волгоградской области у караоке-клуба полуголый мужчина устроил бойню: видеоСмотреть фотографии
19:42
Стало известно о положении волгоградских бойцов под ХерсономСмотреть фотографии
18:32
Волгоградские студенты отправили на остров гумпомощь мобилизованнымСмотреть фотографии
17:20
Жители Волгограда увидели редкое природное явлениеСмотреть фотографии
15:54
«Быть воином — жить вечно»: опубликованы редкие кадры с командиром ЧВК «Вагнер» Алексеем НагинымСмотреть фотографии
15:45
«Ведь могут пацаны»: «Ротор» обыграл «Аланию-2» из Владикавказа со счетом 3:1Смотреть фотографии
14:24
Волгоградец из МГЕР Даниил Грунин по повестке отправился в зону СВОСмотреть фотографии
13:57
Подземный фонтан топит территорию облпрокуратуры в ВолгоградеСмотреть фотографии
 