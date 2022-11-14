В Волгоградской области у караоке-клуба полуголый мужчина устроил бойню: видео

В Новоаннинском районе Волгоградской области недавно открывшийся клуб-караоке «Малина» уже доставляет проблемы местным жителям. Как сообщает ИА «Высота 102», новоаннинцы пребывают в тихом шоке от драк, мата и ночных криков посетителей.

— Вот первые результаты открытия караоке-бара «Малина»: драки, крики… А время почти полпятого [утра], — сообщает за кадром уставший женский голос, комментирующий ночные похождения постояльцев клуба.

На кадрах, разлетевшихся в Сети, компания явно не сильно трезвых молодых людей и девушек устраивает потасовку. Хедлайнером выступает полуголый мужчина. Сначала он пытается с одного удара «выключить» своего оппонента, но промахивается. Чуть позже ему все же удается свалить своего соперника с ног, а после — добить на асфальте.

В этот момент истошный визг женщин перекрывает отборный мат. У караоке-клуба клиентов ждет машина такси. Разгоряченные мужчины продолжаю драку, несмотря на протесты своих спутниц. Женщины бросаются разнимать своих рыцарей и на этом запись обрывается.

По информации из открытых источников, караоке-клуб «Малина» располагается в Новоаннинском по улице Ленина, 67. Заведение ждет своих посетителей с четверга по воскресенье. Уточняется, что гости смогут отведать блюда европейской кухни, а также жареное на мангале мясо. Видимо, потасовка на улице — элемент крейзи меню.

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me

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