ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке на дома





ВТБ скорректировал условия выдачи ипотеки на готовые дома с земельным участком и таунхаусы, установив минимальный размер первого взноса в рамках собственных программ на уровне 15%.

Воспользоваться новыми условиями заемщики могут до 31 декабря 2022 года. Средства можно получить на срок до 30 лет, сумма - до 60 млн рублей. Заемщики, получившие до этого одобрение банка, смогут переоформить заявки на новых условиях.

-ВТБ ранее снизил уровень первого взноса при покупке квартир и апартаментов, а сейчас – домов и таунхаусов. Это решение позволит клиентам быстрее выйти на сделку и оформить кредит по комфортным ставкам, что особенно важно сейчас, когда все торопятся закрыть финансовые вопросы до Нового года. Несмотря на либерализацию условий жилищного кредитования, мы внимательно анализируем риск-профиль заемщиков и стараемся не допустить их закредитованности, - прокомментировала руководитель службы развития и поддержки управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Наталья Никульникова.

Условия по ипотеке с господдержкой банк сохранил без изменений. Минимальный первый взнос при покупке недвижимости по льготным программам по-прежнему составляет 15%. По основной программе средства в ВТБ можно получить под 6,7% с учетом дисконта за использование цифровых сервисов. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7% (от 4,7% - в ДФО). Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить жилищный кредит всего под 3% годовых. При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту банка. IT-ипотека в ВТБ доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.

Ранее ВТБ объявил о запуске ипотеки полностью в цифровом формате. До конца ноября услуга станет доступна во всех регионах присутствия банка. Чтобы оформить жилищный кредит полностью дистанционно, заемщику будет достаточно получить одобрение заявки на ипотеку и самостоятельно выпустить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в приложении «Госключ». Для этого потребуется смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт нового образца с чипом, который позволяет подтвердить личность пользователя. В день сделки с помощью электронной подписи клиент сможет удаленно подписать документы по кредиту, договор купли-продажи, заявление на регистрацию права на приобретаемый объект. Оформление сделки в Росреестре также проходит дистанционно, без привязки к ипотечному центру банка или МФЦ.