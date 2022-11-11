Экономика 11.11.2022 15:00
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11.11.2022 15:00
В Поволжье в III квартале 2022 года спрос на неипотечные сервисы Сбера вырос почти в 3 раза по сравнению со II кварталом. Стоит отметить, что количество сделок с использованием сервиса безопасной регистрации сделок увеличилось на 304% ко II кварталу, а с сервисом электронной регистрации – на 293%.
Наибольший рост количества сделок в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях с использованием неипотечных сервисов зафиксирован на вторичном рынке жилья – более чем в 3 раза. СЭР и СБР в III квартале стали активнее использовать и в сделках по покупке «новых» квартир, по сравнению со II кварталом 2022 года таких сделок стало больше в 2 раза.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Приобретение жилья является важным и ответственным шагом, подходить к которому нужно очень серьезно. Сбербанк предоставляет своим клиентам сервисы, которые помогают обезопасить сделку, затратив на это минимум своего времени. Мы отмечаем, что жители Поволжья активно пользуются нашими предложениями, как в ипотечных сделках, так и в сделках без ипотеки. При этом в третьем квартале доля ипотечных сделок, совершенных через сервис электронной регистрации, увеличилась на 17% по отношение ко второму кварталу, а в сервисе безопасной регистрации сделок – на 12%».
Напомним, что в рамках акции «Зелёный день» от Сбера 11 и 12 ноября застройщики — партнёры Домклик предложат специальные скидки. Жильё с дисконтом можно будет приобрести как в ипотеку, так и за свои деньги более чем в 450 жилых комплексах по всей стране.
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