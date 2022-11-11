ВТБ выяснил, кому чаще звонили мошенники в этом году

Экономика 11.11.2022 10:37
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11.11.2022 10:37
ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые становились «жертвами» мошенников в 2022 году. По данным банка, под наибольшим воздействием оказались россияне 43 лет, при этом за год их возраст увеличился на 12 лет. Об этом рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов на форуме «Финополис-2022».
По данным исследования ВТБ, в этом году доля мужчин и женщин, которые попадались на уловки мошенников, практически сравнялись: 51% против 49% соответственно (доля мужчин, которым звонят мошенники, сократилась на 4 п.п.).
Чаще всего злоумышленники обманывают людей в возрасте от 30 до 55 лет – на них приходится более 70% всех пострадавших. Средний возраст среди мужчин составляет 42 года, у женщин – 45 лет. Меньше всего воздействию мошенников подвержены люди старше 55 лет (21%) и в возрасте до 29 лет (13%).
Большинство «жертв» проживают в Центральном (свыше 40%), Приволжском (13%) и Сибирском Федеральных округах (12%). Меньше всего уловкам мошенников верят клиенты на Северном Кавказе – таких случаев там всего около 1%.
-В этом году средний возраст клиентов, оказавшихся под воздействием мошенников, увеличился с 31 до 43 лет. В основном это россияне, которые занимают активную жизненную позицию, много работают, финансово стабильны и именно поэтому становятся наиболее привлекательной целью для злоумышленников. В 2022 году рост числа мошеннических атак продолжается. Сценарии «разводов» постоянно обновляются и мимикрируют под текущую общественно-политическую ситуацию. В этом году появились роботозированные звонки через мессенджеры якобы от банков, обещания создать «безопасный» счет или выплатить средства за опросы. Очень популярно хищение через социальную инженерию и фишинг. К сожалению, многие клиенты самостоятельно поддерживают такие разговоры, хотя лучший совет в таких ситуациях – немедленно вешать трубку, – отметил Никита Чугунов.
Чтобы уберечь свои средства, пользователям следует соблюдать несколько правил: не передавать третьим лицам персональные данные, включая информацию из документов, а также банковские данные, в том числе цифры на банковских картах, логин и пароль от доступа в личный кабинет онлайн-банка. Никому не сообщать коды, которые приходят в СМС. Не поддерживать беседу с незнакомыми людьми – подключить бесплатный определитель номера в ВТБ Онлайн для фильтрации входящих звонков. При необходимости всю достоверную информацию можно оперативно получить через официальные каналы банка ВТБ – по номеру 1000, а также через чат-бота в приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн. Сотрудники банка никогда не звонят клиентам с использованием мессенджеров.
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