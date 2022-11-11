Под Волгоградом в сгоревшем доме погиб один человек, другой пострадал









В Среднеахтубинском районе Волгоградской области ночью 11 ноября произошел пожар в жилом доме. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии было получено в 00-01 ч. В селе Верхнепогромное горел дом размером 10 на 8 метров по всей площади. Огонь удалось ликвидировать в 00.45 ч.





Как стало известно ИА «Высота 102» из экстренных служб, на месте пожара было обнаружено тело погибшего. Второй человек пострадал - его госпитализировали.



