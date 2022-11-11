МегаФон выяснил, где живут самые общительные волгоградцы

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Приключение с цифрой: «Ростелеком» организовал цифровой квест для волгоградских студентов02.11.2022 10:13
«Ростелеком» в преддверии Дня рождения интернета организовал интеллектуальное соревнование «Город будущего» среди команд Волгоградского государственного университета (ВолГУ) и Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ). Участники проходили цифровой квест на улицах Волгограда. ...