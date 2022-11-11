Телеком

МегаФон выяснил, где живут самые общительные волгоградцы

Телеком 11.11.2022 10:54
0
11.11.2022 10:54


Жители 103 микрорайона чаще говорят по телефону, а в поселке Нижние Баррикады больше пользуются мобильным интернетом. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные с базовых станций в Волгограде. 
Максимальная голосовая нагрузка зафиксирована в Дзержинском районе, являющимся самым густонаселенным, а дата-трафик – в Советском, он занимает самую обширную территорию. На втором месте по обоим показателям оказался Центральный район. Высокие результаты здесь связаны с деловой активностью: в будние дни количество абонентов МегаФона, которые пользуются связью в его границах, на 19% выше в сравнении с выходными. На третьем месте по интернет-активности — Кировский район, по голосовой — Краснооктябрьский.
Ежедневно волгоградцы совершают почти 9 млн звонков.  Чаще всего звонят в микрорайонах 103, Канатном и 611, наименее общительны в хуторе Песчаный 1-й. При этом средняя продолжительность звонка примерно одинакова по всему городу и составляет 30 секунд.
Совокупный суточный интернет-трафик клиентов МегаФона в Волгограде превышает 170 Тб. Этого хватит на 3200 лет непрерывного просмотра видеороликов. Наибольшие объемы передачи данных приходятся на микрорайоны Сельскохозяйственный институт, 612 и Семь ветров. Однако в пересчете на одного абонента больше всего «качают» пользователи поселка Нижние Баррикады.
От большинства российских городов Волгоград отличается своей протяженностью. Мы тщательно подходим к планированию инфраструктуры не только в центре города, где сосредоточена вся деловая жизнь, но и в промышленных зонах, спальных районах и новостройках. В этом году инженеры компании установили несколько базовых станций в крупных жилых комплексах города. Улучшение связи затронуло жителей более семи тысяч квартир, — говорит директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
10.11.2022 11:31
Телеком 10.11.2022 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.11.2022 13:39
Телеком 09.11.2022 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.11.2022 11:59
Телеком 09.11.2022 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.11.2022 08:40
Телеком 09.11.2022 08:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.11.2022 12:50
Телеком 08.11.2022 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.11.2022 08:08
Телеком 08.11.2022 08:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.11.2022 14:16
Телеком 07.11.2022 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.11.2022 14:19
Телеком 03.11.2022 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.11.2022 12:42
Телеком 03.11.2022 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.11.2022 10:13
Телеком 02.11.2022 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.10.2022 14:05
Телеком 31.10.2022 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.10.2022 10:39
Телеком 31.10.2022 10:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.10.2022 09:30
Телеком 31.10.2022 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.10.2022 16:43
Телеком 26.10.2022 16:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.10.2022 14:40
Телеком 26.10.2022 14:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:25
Под Волгоградом в сгоревшем доме погибли два человекаСмотреть фотографии
11:10
Концессии отчитались перед частью волгоградских депутатов о коммунальной аварииСмотреть фотографии
10:56
«И на случай, если не свидимся...»: родные мобилизованного из Волгоградской области Вито Малишавы получили похоронкуСмотреть фотографии
10:54
МегаФон выяснил, где живут самые общительные волгоградцыСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде ветерана труда оставили без пособия из-за «большой» пенсииСмотреть фотографии
10:03
На юге Волгограда до ночи устраняли порыв на трубе с холодной водойСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области колонна мобилизованных отразила атаку ДРГСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде самогонщик доставлен с больницу со страшными ожогамиСмотреть фотографии
09:31
Замначальника Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
08:46
В пробах воды из Волги в Волгограде нашли условно-патогенную флоруСмотреть фотографии
08:02
Волгоград 11 ноября окутал густой туманСмотреть фотографии
20:53
«Рискуя жизнью, спас сослуживца»: волгоградского медика, участвующего в СВО, наградили орденом МужестваСмотреть фотографии
19:41
«Что стрелять, что строить»: волгоградца отправили в зону СВО по объявлению о восстановлении МариуполяСмотреть фотографии
18:35
Волгоградские синоптики спрогнозировали потепление до +13 градусовСмотреть фотографии
18:05
Свои пещеры и река Хуанхэ: стоки в обход очистных создали новый ландшафт на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
Госдума: выплаты мобилизованным и добровольцам освободят от НДФЛСмотреть фотографии
17:35
В Волгограде УК «Парадигма» дважды поймали на подделке протоколов собраний жильцовСмотреть фотографии
17:01
«Открытие Авто»: почти две трети российских автовладельцев считают, что российский автопром стал лучшеСмотреть фотографии
16:40
Трамваи №5, 10 и 12 изменили маршруты из-за смертельного наезда на волгоградцаСмотреть фотографии
16:26
В Жилгородке на западе Волгограда трамвай насмерть переехал мужчинуСмотреть фотографии
16:17
По дорогам мимо склонов: в Волгограде после коммунального ЧП вступили в дело дезинфекторыСмотреть фотографии
15:41
Аудиторы КСП проверят траты волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
15:25
Банк Уралсиб вошел в топ-10 самых инновационных банковСмотреть фотографии
15:25
Дело неравнодушных: 10 тысяч человек вышли на уборку берегов озер и рек Волго-Донского бассейнаСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде около памятника самолету изменят схему движенияСмотреть фотографии
13:39
Президент наградил замминистра МВД Кравченко орденом Александра НевскогоСмотреть фотографии
13:33
В мэрии рассказали, когда над волгоградцами наконец засияют звездыСмотреть фотографии
13:29
Без парада и помпы: полицейские Волгограда отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
12:58
«Россети Юг» отремонтировали девять подстанций в г. Волжском Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:43
Вяленые томаты и пряники в Волгограде проштампуют буквой VСмотреть фотографии
 