



Индекс цифровизации малого бизнеса продолжает расти и осенью 2022 года составил 52 п. п. Индекс находится в позитивной зоне, за счет роста внимания компаний к информационной безопасности и киберграмотности сотрудников, использования гибридного формата работы и импортозамещения программного обеспечения. Таковы результаты исследования уровня цифровизации малого и среднего бизнеса (BDI – Business Digitalization Index), проведенного банком «Открытие» в седьмой раз. Оператор исследования – Аналитический центр НАФИ.

Индекс цифровизации бизнеса за последний год вырос до 52 п.п. по шкале от 0 до 100 баллов (в сентябре 2020 года значение Индекса составляло 50 п.п., в ноябре 2021 года – 51 п.п.). Несмотря на внешние вызовы последних лет малый бизнес продолжает уделять внимание цифровизации. Среди субъектов малого и среднего бизнеса в России 16% компаний имеют высокий уровень цифровизации, 72% – средний, 12% – низкий.

Среди российских компаний растет использование цифровых технологий для обеспечения бизнес-процессов. Несмотря на отсутствие доступа к иностранным сервисам из-за внешних ограничений, продолжается переход бизнеса в онлайн, с использованием отечественных IT-решений. При этом больше половины (59%) респондентов не столкнулись с ограничениями доступа к иностранным сервисам. 58% компаний считают, что им удалось решить все технологические проблемы и продолжить работать как раньше.

В 2022 году предприниматели менее активно использовали цифровые инструменты для рекламы и продвижения. В целом сегмент малого бизнеса снижал расходы данной категории. По сравнению с 2021 годом снизилось использование рекламы в интернете на 17 п.п. (до 48%) и социальных сетях на 10 п.п. (до 38%). В два раза упала доля тех, кто делает спецпроекты с блогерами (с 12% до 6%). В то же время наблюдается снижение использования социальных сетей: в октябре 2022 года 55 % процентов компаний отметили наличие бизнес страницы, для сравнения в ноябре 2021 года данный показатель составляет 67%).

Растет потребность в инструментах информационной безопасности для бизнеса.

По сравнению с осенью 2021 года наблюдается рост интереса к использованию антивирусных программ для юридических лиц (40%), специализированных программ для защиты бизнеса (22%). На 12 п.п. снизилась доля компаний, не использующих инструменты защиты данных.

В текущем году продолжилось распространение гибридного формата работы, когда часть сотрудников выводится «на удаленку», а часть остается в офисе. За прошедший год в два раза снизилась доля компаний, в которых сотрудников на удаленной работе нет (с 43% до 24%).

64% малого бизнеса отметили что используют полностью или частично-удаленный формат.

– Наша задача предложить информационную поддержку клиентам: рассказать о цифровых инструментах безопасного ведения бизнеса и показать на примерах как использование цифровых технологий помогает бизнесу адаптироваться к быстро меняющейся реальности. Очередное исследование показало, что цифровые каналы являются важными, а порой единственными для взаимодействия с клиентами и эффективными инструментами развития бизнеса, – прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.