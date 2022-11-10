На юге Волгограда локомотив протаранил иномарку

В Красноармейском районе Волгограда накануне маневренный локомотив протаранил автомобиль «Рено Логан». Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, ЧП случилось в 15-00 ч. на железнодорожном переезде, расположенном на подъездном пути ст. Татьянка. Инфраструктура принадлежит транспортной компании «Регион».

Уточняется, что иномарка оказалась на путях перед несущимся составом. Машинист предпринял экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия пострадавших и схода подвижного состава нет. На работу станции и движение поездов данная ситуация не повлияла, пояснили в пресс-службе.