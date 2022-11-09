Волгоградцы набрали кредитов на 315 миллиардов рублей

Экономика 09.11.2022 08:01
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09.11.2022 08:01
На 1 октября 2022 года розничный кредитный портфель волгоградцев составил 315,3 млрд рублей, что на 7,3% выше, чем на аналогичную дату прошлого года. По России рост составил 10,3%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении Южного ГУ Банка России.
Основной вклад в прирост розничного кредитного портфеля в регионе, как и по стране в целом, внесла ипотека. Портфель жилищных кредитов вырос за год на 12,7% и составил 139,6 млрд рублей. Всего за январь-сентябрь 2022 года в области выдано 12 092 таких кредита на сумму 34,6 млрд рублей. Средняя сумма ипотеки за год увеличилась с 2,3 млн рублей в сентябре прошлого года до 3,1 млн рублей в сентябре 2022 года. Средневзвешенная ставка сократилась с 7,7% до 6,5%.
- Серьезную поддержку жилищному кредитованию в регионе оказали программы льготной и семейной ипотеки, хотя в третьем квартале мы видим увеличение доли займов, выданных на рыночных условиях, что стало возможно благодаря смягчению банками ценовых условий на фоне снижения ключевой ставки», – отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.
Портфель потребительских кредитов в Волгоградской области за год вырос на 3,4% и составил 175,7 млрд рублей. Его совокупная доля в розничном кредитовании на начало октября текущего года составила 56%.
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