«Открытие Авто»: китайские марки открыли почти 300 шоу-румов за 10 месяцев





Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе данных «АвтоБизнесРевю» проанализировали, как изменялись дилерские сети китайских марок в течение 10 месяцев текущего года. Такого бурного роста количества салонов брендов из Поднебесной, который случился этой осенью, наш авторитейл еще не видел. В России едва ли не в авральном темпе была сформирована дилерская сеть чайна-марок из 936 шоу-румов. Причем почти триста из них было отрыто в текущем году, 185 – с июля до ноября.

Активнее других наращивали сети марки, входящие в группу Chery. Так, лидером по числу новых шоу-румов в текущем году стал бренд Exeed: у него появилось 48 новых салонов. Почти четверть из них (20 торговых точек) получили прописку в Москве и Подмосковье. Осенью сразу 47 новых франшиз купили дилеры новой марки Omoda. В отличие от Exeed у нее в модельном ряду пока только один кроссовер, но дистрибьютор обещает постепенное расширение модельного ряда. И наконец, сама Chery ввела в строй 42 новых салона. Сеть марки обновилась почти на четверть. В целом Chery остается лидером в нашей стране среди всех китайских брендов по числу шоу-румов – у нее их 167.

В свою очередь довольно консервативная в прежние годы в плане подбора партнеров марка Geely сейчас изменила подход к бизнесу в России. Только за десять месяцев ее сеть в нашей стране была увеличена почти на треть. Было открыто 44 салона, большую часть из которых запустили в работу осенью. Общее число дилерских центров увеличилось до 133.

Из «китайцев» с самыми обширными сетями надо отметить также FAW (102 салона) и Changan (100). При этом первая компания отличилась тем, что продала с начала года 41 новую франшизу. Внушительная часть открытий пришлась на Москву. В итоге в Москве и Подмосковье на конец октября было зарегистрировано 25 шоу-румов марки.

Жестко конкурировать между собой приходится и авторитейлерам Changan. Всего у марки сейчас 100 салонов. Из 18 столичных шоу-румов 14 получили франшизы в 2022-м.

В противовес основной тенденции единственный иностранный бренд, сохранивший производство автомобилей в России – компания Haval - в текущем году явно не спешил расширять сеть столь же авральными темпами. Во всех регионах нашей страны у марки появилось 10 новых шоу-румов, а их общее количество возросло до 118.

Достаточно активно «китайцы» взялись за развитие брендов, бизнес которых основан на электрокарах. Прежде всего благодаря помощи DFM под Липецком стали собирать автомобили Evolute. В октябре у марки появились первые 10 дилеров. Из других чайна-марок, не попавших в наш топ-10, но также отметившихся открытиями, надо упомянуть новые бренды Voyah и Skywell, у которых этой осенью уже появилось по три новых салона, а также GAC – одна новая точка продаж. И наконец, Lifan и Foton хотя формально и еще присутствуют на нашем рынке, но машин дилерам в текущем году почти не отгружали. Соответственно, не было инвестиций и в их шоу-румы.

Топ-10 китайских брендов по числу шоу-румов, открытых за 10 месяцев 2022 года





* Автомобили российской марки, собираемые на основе деталей и агрегатов компании DFM

По итогам 10 месяцев 2022 года в России была сформирована дилерская сеть китайских марок из 936 шоу-румов. Причем почти триста из них было отрыто в текущем году, 185 – с июля до ноября. Однако, несмотря во многом на идеальные для захвата нашего рынка условия, общий его объем в части новых китайских автомобилей едва ли превысит в 2022 г. прошлогодние (117 тысяч машин) показатели. Результаты продаж октября пока не опубликованы. Но в сентябре этого года у «чайна»-марок рекордов не было: все вместе они реализовали немногим более 12 тысяч автомобилей, а за 9 месяцев 2022 - чуть более 73 тысяч. Продажи с каждого салона остаются на достаточно низком уровне, у многих они ниже точки безубыточности, а конкуренция между дилерами уже приводит к снижению маржинальности сделок. При этом в ряде регионов салоны одного и того же китайского бренда могут открываться на соседних улицах. Стабильности сетей, росту удовлетворенности покупателей, а также повышению имиджа марок из Поднебесной это отнюдь не способствует.