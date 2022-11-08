Происшествия

В Волгограде у самолета Airbus на взлете отказало оборудование

Происшествия 08.11.2022 12:00
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08.11.2022 12:00



Из-за отказа генератора в аэропорту Волгограда не взлетел Airbus. Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, происшествие случилось сегодня, 8 ноября, в 05.59.
- Возврат ВС с предварительного старта на стоянку. По докладу экипажа отказ генератора. Информация по событию сообщена по схеме аварийного оповещения, - сообщает телеграм-канал.
Самолет А320 авиакомпании «Аэрофлот» осуществлял рейс по маршруту Волгоград-Шереметьево. 
Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, самолет все же вылетел в Москву с задержкой на два часа в 07.55. В 9:28 была совершена посадка в Шереметьево.

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