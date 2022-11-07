Экономика

Банк «Открытие»: к 2030 году цветные металлы подорожают на 20%

Экономика 07.11.2022 15:06
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07.11.2022 15:06


Аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Даниил Каримов комментирует.
Цены на медь, цинк, алюминий и никель находятся под серьезным давлением из-за замедления экономической активности на фоне энергокризиса и ужесточения монетарной политики крупнейших ЦБ мира. С начала года котировки меди снизились на 23% до $7470 за т, алюминия – на 21% до $2227 за т, цинка – на 25% до $2 661 за т. При этом они остаются существенно выше уровней, достигнутых в разгар пандемии 2020 г. и выше средних значений за пять лет до начала пандемии (2015-2019 гг.). 
Мы не ожидаем, что цены на указанные металлы в краткосрочной перспективе будут сильно снижаться, а в среднесрочной – с большой долей вероятности – вернутся к росту на фоне прогнозов их дефицита уже после 2024-2026 гг.
Так, низкая инвестиционная активность, падение содержания металла в руде, а также сбои и задержки в запуске новых проектов обеспечат существенный вклад в снижение добычи меди после 2026 г., в результате ее уровень может опуститься ниже значений текущего года (менее 22.5 млн т). Аналогичные тренды можно ожидать и по другим цветным металлам.
При этом потребление меди и других цветных металлов, вероятно, продолжит расти по мере преодоления энергетического кризиса, а также увеличения интенсивности потребления металлов в продукции. Например, рост продаж электромобилей с 6,9 в 2021 г. до 24-25 млн ед. к 2030 г. обеспечит дополнительный спрос на медь на уровне 1 млн т. Спрос будет увеличиваться на рынке никеля, где потребление металла для производства электромобиля будет в 15-25 раз превосходить уровень, необходимый для автомобиля с ДВС. Крупные конструкции морских ветрогенераторов и солнечных панелей требуют дополнительной защиты от агрессивной среды и воды, что увеличивает спрос на оцинкованную сталь. Увеличение доли небольших панелей на крышах домов и офисов может привести к росту спроса на нержавеющую сталь (никель) или легкие алюминиевые конструкции.
Современные тренды электрофикации и ВИЭ сыграют важную роль в росте спроса на промышленные металлы, однако также внесут и существенный вклад в волатильность цен. Учитывая, что внедрение данных трендов сопряжено с вариативностью применяемых технологий, необходимый объем потребления металлов будет пересматриваться. Например, высокие цены на никель и кобальт могут негативно сказаться на использовании батарей с данными металлами (NMC811) и позволят увеличить долю железофосфатных батарей (LFP). Турбины ветрогенераторов с прямым приводом требуют в среднем на 30-90% больше меди, чем модели с редукторами, они чаще всего используются в морской ветроэнергетике, которая, по прогнозам, составит только 91 ГВт против ветрогенерации на земле с уровнем установленной мощности около 1 ТВт в 2025 г. В зависимости от того, в пользу какой технологии будет двигаться мировая энергетика, ветрогенераторы обеспечат дополнительный спрос на медь в 2025 г. от 190 тыс. т до 600 тыс. т.
Неопределенность, негативный опыт переизбытка предложения и падение инвестиционной привлекательности ключевых регионов сдерживают разработку новых проектов со стороны крупнейших горнодобывающих компаний, что будет лежать в основе будущего роста цен на промышленные металлы. 
«Открытие Research» прогнозирует увеличение стоимости большинства цветных металлов к 2030 г. на 15-20% относительно текущих спотовых цен.

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