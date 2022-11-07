Спецоперация на Украине

На Украине погиб капитан Дмитрий Крюков из Камышина

Спецоперация на Украине 07.11.2022 15:13
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07.11.2022 15:13


На Украине погиб командир роты 33-го мотострелкового Берлинского Донского казачьего полка гвардии капитан Дмитрий Крюков. Печальное известие, сообщает ИА «Высота 102», пришло 7 ноября. 

Дмитрий Крюков окончил Омский автобронетанковый инженерный институт. После окончания института был распределён в танковый батальон 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

После переформирование 56-й бригады в полк и передислокации полка, гвардии капитан  продолжил службу в Камышине уже в составе 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Дмитрий принимал участие в СВО на Украине с первых дней. Он героически погиб в ходе выполнения специальных боевых задач, оставшись верным воинской присяге и Отечеству.

Фото: администрация Сузунского района Новосибирской области

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