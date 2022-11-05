Экономика

Банк «Открытие»: после повышения ставки ФРС рынок ожидает роста до 5% в 1 квартале

Экономика 05.11.2022 19:02
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05.11.2022 19:02


Экономист «Открытие Research» по международным рынкам Кирилл Кононов комментирует.
2 ноября ФРС ожидаемо повысила ставку с 3,25% до 4% – регулятор уже в четвёртый раз повысил ее на 75 б.п., в целом следуя траектории собственного прогноза повышения ставки, сформированного несколько месяцев назад. На пресс-конференции Дж. Пауэлл заявил, что предельный уровень ставки в следующем году вероятно будет выше прежних ожиданий. Ранее совет директоров ФРС полагал, что в 2023 г. ставка достигнет 4,5%.
Однако в сентябре-октябре базовая инфляция PCE – основной ориентир ФРС – выросла до 5-5,2% г/г, в прошлый раз этот уровень достигался в феврале-марте. Общая инфляция PCE продолжила замедляться с 6,8% г/г в июне до 6,3% в сентябре, что существенно выше цели ФРС в 2%. В результате роста цен на товары, спрос американских потребителей сместился в услуги, в особенности медицинские. Существенная их часть субсидируется правительством в рамках страховых программ Medicare-Medicaid. Поэтому увеличение спроса на них приводит к непропорционально высокому росту цен, что разгоняет общий уровень инфляции.
Помимо высокой инфляции, на заявления Пауэлла, вероятно, повлияла высокая загрузка рынка труда. Безработица остаётся вблизи исторического минимума 3,5%, а открытые вакансии – вблизи многолетних максимумов. На пресс-конференции Пауэлл повторил позицию, сформулированную на предыдущих заседаниях: повышение ставки увеличивает вероятность наступления рецессии в экономике, но ФРС готова на это пойти, поскольку целевым показателем для неё является инфляция.
Рынок воспринял выступление Пауэлла как готовность поднять ставку ФРС до 5% в первом квартале 2023 г. Фьючерсы на ставку ФРС на 2 квартал 2023 г. сместились с 5% до 5,25%. Котировки фондовых индексов и кривые облигаций поменялись пропорционально ожиданиям повышения ставки.
Вероятно, в ближайшие месяцы планы ФРС по повышению ставки будут активно пересматриваться вслед за изменением текущих уровней инфляции.

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