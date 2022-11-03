Экономика

Режим работы Сбербанка 4-7 ноября

Экономика 03.11.2022 21:06
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03.11.2022 21:06


Сбербанк поздравляет клиентов с наступающим Днем народного единства и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 4 по 7 ноября.

4 ноября (пятница) —  обслуживание клиентов физических лиц в большинстве филиалов Сбербанка будет осуществляться в обычном режиме стандартного рабочего дня (в связи с зачислением пенсии 03.11.2022). 
5 ноября (суббота) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.
6 ноября (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.
7 ноября (понедельник) —стандартный рабочий день, однако большинство офисов откроются на 30 минут раньше. Офисы по обслуживанию юр. лиц будут работать по режиму работы офиса. 

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.

Оформить Дебетовую или Кредитную СберКарты в нерабочие и выходные дни можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Чтобы дебетовая карта была доступна к использованию сразу, нажмите кнопку «Давайте без пластика». На последнем шаге оформления кредитной СберКарты в мобильном приложении появится возможность начать пользоваться кредитной картой сразу онлайн.
Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

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