Режим работы Сбербанка 4-7 ноября

Экономика 03.11.2022 21:06
0
03.11.2022 21:06
Сбербанк поздравляет клиентов с наступающим Днем народного единства и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 4 по 7 ноября.
4 ноября (пятница) — обслуживание клиентов физических лиц в большинстве филиалов Сбербанка будет осуществляться в обычном режиме стандартного рабочего дня (в связи с зачислением пенсии 03.11.2022).
5 ноября (суббота) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.
6 ноября (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.
7 ноября (понедельник) —стандартный рабочий день, однако большинство офисов откроются на 30 минут раньше. Офисы по обслуживанию юр. лиц будут работать по режиму работы офиса.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.
Оформить Дебетовую или Кредитную СберКарты в нерабочие и выходные дни можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Чтобы дебетовая карта была доступна к использованию сразу, нажмите кнопку «Давайте без пластика». На последнем шаге оформления кредитной СберКарты в мобильном приложении появится возможность начать пользоваться кредитной картой сразу онлайн.
Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.
Аналитики Домклик выяснили, сколько времени занимает продажа квартиры на вторичном рынке03.11.2022 15:59
Экономика 03.11.2022 15:59
Учащиеся аграрного университета проходят обучение на предприятиях компании «Сады Придонья»03.11.2022 15:51
Экономика 03.11.2022 15:51
Сбер запускает новый сезон видеоподкаста «Три запятые» для IT-предпринимателей03.11.2022 14:53
Экономика 03.11.2022 14:53
РУСАЛ принял новый Кодекс корпоративной этики03.11.2022 12:34
Экономика 03.11.2022 12:34
Клиенты банка «Открытие» могут защитить свое жилье с помощью продуктов «Моя крепость» и «Защита дома»03.11.2022 10:47
Экономика 03.11.2022 10:47
«Открытие Авто»: в сентябре на покупку новых автомобилей россияне потратили почти 94 млрд рублей03.11.2022 10:22
Экономика 03.11.2022 10:22
ВТБ развивает сотрудничество с Всероссийским обществом инвалидов03.11.2022 09:56
Экономика 03.11.2022 09:56
Банк «Открытие» второй год подряд вошел в тройку лучших банков для премиальных клиентов02.11.2022 17:36
Экономика 02.11.2022 17:36
Банк «Открытие»: фундаментальная поддержка цен на медь растет02.11.2022 15:37
Экономика 02.11.2022 15:37
В Сбере провели исследование по бесконтактной оплате02.11.2022 13:40
Экономика 02.11.2022 13:40
ВТБ запускает платежи через СБП с кредитных карт02.11.2022 12:57
Экономика 02.11.2022 12:57
«Росгосстрах» запустил акцию «Щедрая осень», предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья02.11.2022 11:00
Экономика 02.11.2022 11:00
ВТБ: продажи ипотеки в России в четвертом квартале могут достичь 1,3 трлн рублей02.11.2022 10:22
Экономика 02.11.2022 10:22
ПСБ запустил военную ипотеку без первоначального взноса01.11.2022 16:25
Экономика 01.11.2022 16:25
Банк «Открытие» расширил функционал онлайн-банка для предпринимателей01.11.2022 16:06
Экономика 01.11.2022 16:06