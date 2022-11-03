



Учащиеся аграрного университета проходят обучение на предприятиях компании «Сады Придонья».

В рамках сотрудничества и укрепления партнерских отношений компании «Сады Придонья» и Волгоградского государственного аграрного университета, разработан план совместных мероприятий, часть из которого уже успешно внедряется в работу и приносит первые результаты. Одной из таких инициатив стало предложение об оплачиваемой стажировке студентов в течение всего учебного года согласно профилю обучения. На сегодняшний день на производственной площадке и сельскохозяйственном подразделении компании задействовано более 30 студентов 3 и 4 курсов, занятых по специальностям: агрономия (направлений: защита растений, садоводство, агрохимия), технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, инженерная специальность (направления: инженер-механик, агроинженерия, технический сервис в АПК).

— Мы запустили эту программу в октябре, а закончится она в мае 2023 года. В середине ноября мы планируем присоединить к стажировке еще одну группу – это студенты инженерно-технологического факультета, которые занимаются механизацией сельского хозяйства. Они будут изучать всю технику, используемую в сельском хозяйстве, в том числе новые яблокоуборочные комбайны, разработанные в Германии специально для Садов Придонья, — говорит менеджер по персоналу компании «Сады Придонья» Александра Онянова. — Мы бы хотели видеть у себя на работе бригаду молодых специалистов, обученных выпускников, которые смогут работать с самыми современными машинами.

День технической подготовки проходит в добровольном порядке для заинтересованных студентов еженедельно. Сейчас в разработке документация о назначении ежемесячной персональной стипендии от компании «Сады Придонья» участникам программы.

Чтобы процесс обучения студентов и работа педагогов проходила в современных и комфортных условиях, компания приступила к осуществлению капительного ремонта трех аудиторий и двух преподавательских ВолГАУ. В помещении установят комфортабельную мебель, проекторы, медийные доски. Стоит отметить, что учебные классы будут оснащены новейшим оборудованием, а в лаборатории появится возможность проводить разные научные исследования.



