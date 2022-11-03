Сбер запускает новый сезон видеоподкаста «Три запятые» для IT-предпринимателей

Экономика 03.11.2022 14:53
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03.11.2022 14:53
Стартовал второй сезон видеоподкаста Сбера для IT-предпринимателей «Три запятые». Героем дебютного выпуска стал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он рассказал о том, на какие рынки IT-стартапам стоит обратить внимание, как Сбер сейчас работает со стартапами, и объяснил, как искусственный интеллект может многократно повысить эффективность бизнеса.
Особенностью нового сезона стала уникальная XR-студия, разработанная командойSber AR/VR Lab специально для этого проекта. XR (Extended Reality, расширенная реальность)погружает зрителя в виртуальный мир, объединяя цифровой фон и реальные объекты. Это подчёркивает главную тему подкаста—новые технологии и возможности, которые они открывают для предпринимателей.
Во втором сезоне в XR-студию придут инвесторы, IT-предприниматели и топ-менеджеры технологических компаний. Они расскажут овенчурных инвестициях и корпоративных инновациях в новых реалиях, криптовалютах,перспективах web 3.0, беспилотниках, прорывах в медицине и управлении персоналом. А главное — о том, как воплотить в жизнь свои идеи и заработать на этом.
Наталья Магидей, управляющий директор Сбера по работе с инновациями:
— Венчурный рынок в России проходит период трансформации, и стартапам, как и другим его участникам, необходимо переосмыслить подходы к ведению бизнеса. Новый сезон "Трёх запятых"мы постарались сделать максимально прикладным и подобрали экспертов, которые расскажут российским фаундерам об инструментах для развития итех технологических трендах, на которые необходимо обратить внимание.
Видеоподкаст «Три запятые» запущен в 2021 году. Его миссия — помочь начинающим IT-предпринимателям найти эффективные бизнес-модели для своих идей. Название подкаста отсылает к стартапам-единорогам с капитализацией от $1,000,000,000. Подкаст ведут основатели стартапов, прошедшие акселераторы Сбера. 14 выпусков первого сезона совокупно получили 1,8 млн просмотров.
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