Экономика

Аналитики Домклик выяснили, сколько времени занимает продажа квартиры на вторичном рынке

Экономика 03.11.2022 15:59
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03.11.2022 15:59


Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера и рассчитали, сколько времени сегодня нужно, чтобы продать квартиру на вторичном рынке. Срок рассчитывался как время от даты публикации объявления о продаже до даты совершения сделки. Эксперты Домклик составили рейтинг крупнейших регионов страны по скорости продажи однокомнатных, двухкомнатных и трёхкомнатных квартир и рассмотрели, как этот показатель менялся в течение года.
Сколько времени продаётся квартира
Средняя скорость продажи во многом зависит от комнатности. Быстрее всего продаются однокомнатные (55 дней) и двухкомнатные квартиры (63 дня). Медленнее всего — трёхкомнатные (76 дней).
Сентябрьские данные о выданных ипотеках Сбера подтверждают эти результаты.
Однокомнатные квартиры
В тройку лидеров по скорости продажи «однушек» входят Ростовская область (41 день), Красноярский край (45 дней) и Волгоградская область (47 дней). А в топ-3 самых «медленных» регионов — Республика Татарстан (65 дней), Новосибирская и Нижегородская области(по 63 дня).
Рейтинг крупнейших регионов России, где расположены города-миллионники, по скорости продажи однокомнатных квартир на вторичном рынке. Количество дней с момента публикации объявления до заключения сделки обозначено цифрами. В скобках показано, как изменилось время купли-продажи с начала года: зелёным — если время уменьшилось, красным — если увеличилось.
Двухкомнатные квартиры
«Двушки» быстрее всего продаются в Ростовской (47 дней) и Омской (51 день) областях, а также в Красноярском крае (52 дня), а медленнее всего — в Санкт-Петербурге (69 дней), Республике Татарстан (70 дней) и Свердловской области (71 день).
Трёхкомнатные квартиры
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Для трёхкомнатных квартир наименьшие сроки экспозиции характерны отмечены в Ростовской области (61 день), Краснодарском крае(62 дня) и Челябинской области (67 дней). Медленнее всего сделки проходят в Санкт-Петербурге (82 дня), Свердловской(88 дней) и Волгоградской (93 дня) областях.
Изменение сроков экспозиции в 2022 году
Ниже показано, как менялось среднее время продажи однокомнатных, двухкомнатных и трёхкомнатных квартир.

Динамика скорости продажи для однокомнатных, двухкомнатных и трёхкомнатных квартир за 2022 год. Данные усреднены по крупнейшим регионам РФ. Пунктирными линиями обозначены предварительные итоги октября.
Для всех трёх кривых наблюдаются минимумы в марте и июне. 
Мартовское снижение сроков продажи жилья объясняется ажиотажным спросом: на фоне экономической неопределённости люди вкладывали деньги в недвижимости, чтобы сохранить свои активы. Возможность роста цен и ощущение грядущего затишья на рынке обеспечили приток новых продавцов —тех, кто только думал о продаже квартиры, а также потенциальных мигрантов. Поэтому многие квартиры, которые были выставлены в конце февраля и начале марта, быстро скупались, что и привело к резкому снижению сроков экспозиции.
Минимум в июне также вызван тем, что на вторичном рынке появилось много новых предложений: ассортимент продаваемых квартир за три весенних месяца обновился на 30%. Снижение ключевой ставки ЦБ оживило рынок:в июне люди выставили на продажу на 5% больше квартир, чем в мае. То есть основная часть квартир, проданных в июне на волне снижения ключевой ставки ЦБ, — это квартиры, выставленные после конца февраля.
Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка:
— В 2022 году отмечались значительные колебания покупательской активности, часто менялись условия ипотечного кредитования, а продавцы вели себя импульсивно. И поэтому для всех типов квартир в этом году характер на изменчивая динамика срока продажи. Сегодняшнее плавное увеличение срока реализации вторичного жилья говорит, скорее, не о падении спроса, а о нормализации притока новых предложений в сравнении с весенне-летним периодом.
Во второй половине лета и осенью наблюдалось устойчивое увеличение сроков продажи квартир. Это говорит о том, что сейчас в основном продаются квартиры, которые были выставлены на продажу в начале лета, а приток новых объявлений снижается. Можно предположить, что сейчас многие продавцы хотят быстрее продать жильё и готовы идти на уступки.

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