Происшествия

«Сделал сумасшедший кульбит»: в Волгограде пенсионер сбил 13-летнего школьника на самокате

Происшествия 02.11.2022 16:55
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02.11.2022 16:55


В Тракторозаводском районе Волгограда примерно в 14.45 сегодня, 2 ноября, водитель легковушки сбил 13-летнего подростка на самокате. Сообщается, что школьник госпитализирован. 



— По предварительной информации, 75-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, двигался по улице Николая Отрады на пересечении с улицей Мясникова, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, водитель наехал на 13-летнего мальчика, который переезжал на самокате дорогу.  


Уточняется, что ребенка с травмами доставили в больницу. В областном главке МВД пояснили, что ГИБДД возбуждено административное расследование.

По словам очевидцев, инцидент произошел напротив дома № 10 по улице Николая Отрады. 

— Они там вдвоем стояли, подростки с самокатами, один побежал по дороге с самокатом и в этот момент его просто снесло. Он сделал такой сумасшедший кульбит. Не знаю, как в живых остался, — рассказал читатель ИА «Высота 102». — К ребенку сразу же бросились пешеходы, водители из других машин и сам пенсионер этот вылез из «семерки», который сбил, подошел. Чисто случайно рядом оказалась машина скорой помощи, малого тут же забрали. У него весь бок красный был. 


В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам информагентства сообщили, что ребенка доставили в больницу № 7. 

— Проходил обследование в приемном отделении больницы № 7, — прокомментировали в облздраве. — После обследования направлен на амбулаторное лечение. 

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102» / ГУ МВД России по Волгоградской области  

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