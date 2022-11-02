В Тракторозаводском районе Волгограда примерно в 14.45 сегодня, 2 ноября, водитель легковушки сбил 13-летнего подростка на самокате. Сообщается, что школьник госпитализирован.





— По предварительной информации, 75-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, двигался по улице Николая Отрады на пересечении с улицей Мясникова, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, водитель наехал на 13-летнего мальчика, который переезжал на самокате дорогу.





Уточняется, что ребенка с травмами доставили в больницу. В областном главке МВД пояснили, что ГИБДД возбуждено административное расследование.

По словам очевидцев, инцидент произошел напротив дома № 10 по улице Николая Отрады.

— Они там вдвоем стояли, подростки с самокатами, один побежал по дороге с самокатом и в этот момент его просто снесло. Он сделал такой сумасшедший кульбит. Не знаю, как в живых остался, — рассказал читатель ИА «Высота 102». — К ребенку сразу же бросились пешеходы, водители из других машин и сам пенсионер этот вылез из «семерки», который сбил, подошел. Чисто случайно рядом оказалась машина скорой помощи, малого тут же забрали. У него весь бок красный был.





В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам информагентства сообщили, что ребенка доставили в больницу № 7.

— Проходил обследование в приемном отделении больницы № 7, — прокомментировали в облздраве. — После обследования направлен на амбулаторное лечение.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102» / ГУ МВД России по Волгоградской области