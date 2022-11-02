Экономика

Банк «Открытие»: фундаментальная поддержка цен на медь растет

Экономика 02.11.2022 15:37
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02.11.2022 15:37


Аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Даниил Каримов комментирует.
Котировки меди на Лондонской бирже металлов (LME) 2 ноября составили $7 652 за т, последние несколько недель находясь в узком диапазоне. При этом можно говорить о том, что поддержка восходящему тренду усиливается. Так, Codelco – крупнейшая по добыче меди в мире компания – отчиталась о снижении производства металла на 10% г/г до 1,06 млн т за 9 мес. 2022 г. Сокращение обусловлено снижением содержания меди в руде, слабыми показателями извлечения меди, а также «операционными сложностями» на медеплавильном предприятии месторождения Chuquicamata (детали не раскрываются).
Компания также снизила план добычи на 2022 г. с 1,5 млн т до 1,435-1,465 млн т. Таким образом, рынок меди в текущем году недополучит как минимум около 50 тыс. т металла Codelco. При этом «Открытие Research» допускает, что забастовки на предприятиях Codelco, а также проведение капитального ремонта на одном из заводов компании могут привести к еще большему снижению производства по итогам 2022 г.
Помимо текущих результатов, поддержка ценам усиливается и на более дальних горизонтах. Канадская компания Teck Recourse сообщила, что увеличивает оценку необходимых капитальных затрат на проект Quebrada Blanca phase 2 с $6,9-7 млрд до $7,4-7,75 млрд (QB2 – один из ключевых проектов роста компании). Основными причинами изменения оценки компания называет погодные и геологические условия проекта. QB2 сталкивался с задержками уже несколько раз. Ранее  предполагалось, что проект будет запущен в 2021 г., однако теперь даты сдвигаются на начало 2023 г. В этих условиях снижаются и прогнозы по годовой добыче меди на проекте с 245-300 тыс. т до 170-300 тыс. т в 2023-2025 гг. Следующий этап развития проекта также станет важным фактором роста выпуска меди для компании, но очередное расширение ожидается к 2026 г., а на текущий момент продолжается подготовка нового расширения добычи на QB.
Мы оцениваем данные сообщения как существенные факторы поддержки для цены на медь в краткосрочной и среднесрочной перспективе, ожидая увеличения числа задержек, сбоев и переносов проектов на фоне роста неопределенности в мировой экономике и ужесточения ESG-требований.
По данным Bloomberg, спрос на российскую медь на западных биржевых площадках сохраняется даже в условиях введения потенциального запрета на торговлю российским металлом. В частности, агентство сообщает, что за последние 3 недели более половины запасов меди на складах LME были приобретены для китайских потребителей, и большая часть данного металла имела российское происхождение. Запасы меди на складах LME с начала октября 2022 г. снизились практически в 3 раза до 42,3 тыс. т (минимум с ноября 2021 г.).

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