Роспотребнадзор рекомендует соблюдать гигиену оставшимся без воды волгоградцам

Расследования 01.11.2022 09:33
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01.11.2022 09:33
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области на пятые сутки устранения коммунальной аварии выпустило рекомендации жителям, оставшимся без воды из-за порыва на канализационном коллекторе.
Напомним, что с 28 октября водоснабжение было отключено в двух районах Волгограда - Ворошиловском и Советском.
Жителям обезвоженных районов специалисты Роспотребнадзора рекомендуют для питья и приготовления пищи использовать имеющуюся в продаже питьевую воду.
- Воздержитесь от употребления воды из родников и других открытых водоемов. Помните, что кипячение воды разрушает большинство вредных биологических примесей. Для очистки воды используйте бытовые фильтры, - напоминает ведомство.
Специалисты РПН призывают также соблюдать личную гигиену, мыть руки с мылом перед едой и после пользования туалетом.
- Так как отсутствие проточной воды затрудняет качественную обработку рук дополнительно для обработки рук перед едой и после туалета использовать влажные антибактериальные салфетки или растворы санитайзеров, - дают еще один совет специалисты.
При появлении признаков инфекционного заболевания волгоградцам советуют не заниматься самолечением, а обращаться за помощью в медицинские организации.
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