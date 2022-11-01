Роспотребнадзор рекомендует соблюдать гигиену оставшимся без воды волгоградцам









Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области на пятые сутки устранения коммунальной аварии выпустило рекомендации жителям, оставшимся без воды из-за порыва на канализационном коллекторе.

Напомним, что с 28 октября водоснабжение было отключено в двух районах Волгограда - Ворошиловском и Советском.

Жителям обезвоженных районов специалисты Роспотребнадзора рекомендуют для питья и приготовления пищи использовать имеющуюся в продаже питьевую воду.

- Воздержитесь от употребления воды из родников и других открытых водоемов. Помните, что кипячение воды разрушает большинство вредных биологических примесей. Для очистки воды используйте бытовые фильтры, - напоминает ведомство.

Специалисты РПН призывают также соблюдать личную гигиену, мыть руки с мылом перед едой и после пользования туалетом.

- Так как отсутствие проточной воды затрудняет качественную обработку рук дополнительно для обработки рук перед едой и после туалета использовать влажные антибактериальные салфетки или растворы санитайзеров, - дают еще один совет специалисты.

При появлении признаков инфекционного заболевания волгоградцам советуют не заниматься самолечением, а обращаться за помощью в медицинские организации.



