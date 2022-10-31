«Умный» и комфортный: ВТБ открыл первый инновационный офис в Волжском

Экономика 31.10.2022 17:15
0
31.10.2022 17:15
Открытие первого мультиформатного офиса ВТБ состоялось накануне водном из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья – Волжском. Расположенный на одной из самых оживленных улиц города по адресу ул. Мира 30, он модернизирован в рамках новых стандартов развития региональной сети банка, направленных на индивидуальный подход и высокий уровень сервиса.
Удобный операционный зал располагает к конструктивному общению. Здесь нет привычных отгороженных «ширмой» мест приема клиента и нет необходимости искать освободившееся окошко. Уже при входе автоматизированная система анализирует запрос посетителя и подбирает подходящее место для консультации — за небольшим круглым столом в общем зале или закрытой переговорной.
Как правило, здесь принимают клиента мгновенно, но если несколько минут необходимо подождать, это не становится обременительным. Здесь комфортно не только психологически: «умные» технологии оптимизируют температуру, влажность, уровень света в помещении и даже концентрацию в воздухе углекислого газа. Мягкие диваны и кофе-поинты с водой, а также вкусным зерновым кофе и несколькими сиропами на выбор дают почувствовать себя действительно значимым клиентом.
Функциональное зонирование офиса за счёт отсутствия лишней техники устроено так, что помещение ощущается более просторным. Вся техника – портативная, а эргономичный островок со сканером и принтером поможет, если нужно что-то отсканировать или распечатать. Очень важно, что офис доступен для клиентов с ограниченными возможностями здоровья: здесь создана безбарьерная среда для маломобильных граждан, для людей с нарушениями зрения адаптированы вывески и банкоматы, установлено оборудование для обслуживания слабослышащих клиентов.
Новый формат обслуживания получил высокую экспертную оценку и позволил банку стать призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства».
Пожалуй, самое важное в офисе - «живое» общение с менеджерами банка. Здесь подскажут, как поступить со своими сбережениями, как пользоваться приложением и онлайн-банком, дадут разъяснения по самым сложным вопросам. Кроме того, есть клиенты, которые в силу возраста или других причин избегают цифровых сервисов и живое общение помогает банку сохранить доверительные отношения со своими клиентами. Отделение работает в будние дни с 10.00 до 19.00 часов. Устройства самообслуживания в отделении доступны круглосуточно.
-Волжский – город-спутник Волгограда с огромным экономическим потенциалом. Здесь активно развивается предпринимательство, реализуются инвестиционные инфраструктурные проекты, жители города активно пользуются финансовыми услугами. Поэтому мы приняли решение трансформировать наше отделение, предложив нашим клиентам совершенно иной формат сотрудничества с финансовым партнером. На первом этапе в офисе будет обслуживаться порядка 1,1 тыс. юридических лиц и более 8,4 жителей города. Однако уверен, благодаря модернизации клиентский поток в отделении существенно возрастет, - прокомментировал Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.
Напомним, ВТБ одним из первых в России запустил технологичный формат офиса и открыл десятки новых точек по всей стране. До конца года клиентам по стране станут доступны еще 50 новых офисов. В ближайшие три года банк планирует обновить более 70% отделений сети.
«Россети Юг» отремонтировали 16 подстанций в Урюпинском районе Волгоградской области31.10.2022 15:45
Экономика 31.10.2022 15:45
Инвестиции под контролем: биржевые фонды УК «Открытие» стали активно управляемыми31.10.2022 13:51
Экономика 31.10.2022 13:51
Сбербанк выявил, что компании малого бизнеса в сфере торговли предпочитают работать офлайн31.10.2022 13:03
Экономика 31.10.2022 13:03
В Сбере зафиксировали рост перевода сбережений в российские рубли31.10.2022 11:18
Экономика 31.10.2022 11:18
Два проекта банка «Открытие» стали победителями премии Intercomm31.10.2022 10:57
Экономика 31.10.2022 10:57
Россельхозбанк приглашает на работу клиентских менеджеров и операционистов28.10.2022 16:21
Экономика 28.10.2022 16:21
ВТБ открыл первый инновационный офис в Волжском28.10.2022 15:49
Экономика 28.10.2022 15:49
В Волгоградской области средний размер кредита малого и микробизнеса в Сбербанке составляет 2,1 млн рублей28.10.2022 15:39
Экономика 28.10.2022 15:39
Банк «Открытие»: в течение года ЕЦБ сохранит ставку на уровне 2-2,5%28.10.2022 14:52
Экономика 28.10.2022 14:52
Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по вкладам28.10.2022 13:50
Экономика 28.10.2022 13:50
В «Зелёный день» Сбер порадует волгоградцев своми предложениями28.10.2022 13:37
Экономика 28.10.2022 13:37
ВТБ: только пятая часть россиян хранит сбережения в наличных28.10.2022 11:19
Экономика 28.10.2022 11:19
Сады Придонья сделали выгодное предложение28.10.2022 11:03
Экономика 28.10.2022 11:03
Банк Уралсиб снизил ставки по льготной и семейной ипотеке28.10.2022 09:04
Экономика 28.10.2022 09:04
УК «Открытие» рассказала об отличиях российских и американских ПИФов с выплатами27.10.2022 18:16
Экономика 27.10.2022 18:16