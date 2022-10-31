Экономика

«Умный» и комфортный: ВТБ открыл первый инновационный офис в Волжском

Экономика 31.10.2022 17:15
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31.10.2022 17:15



Открытие первого мультиформатного офиса ВТБ состоялось накануне водном из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья – Волжском. Расположенный на одной из самых оживленных улиц города по адресу ул. Мира 30, он модернизирован в рамках новых стандартов развития региональной сети банка, направленных на индивидуальный подход и высокий уровень сервиса.

 

Удобный операционный зал располагает к конструктивному общению. Здесь нет привычных отгороженных «ширмой» мест приема клиента и нет необходимости искать освободившееся окошко.  Уже при входе автоматизированная система анализирует запрос посетителя и подбирает подходящее место для консультации — за небольшим круглым столом в общем зале или закрытой переговорной.


 
Как правило,  здесь принимают клиента мгновенно, но если несколько минут необходимо подождать, это не становится обременительным. Здесь комфортно не только психологически: «умные» технологии оптимизируют температуру, влажность, уровень света в помещении и даже концентрацию в воздухе углекислого газа. Мягкие диваны и кофе-поинты с  водой, а также вкусным зерновым кофе и несколькими сиропами на выбор дают почувствовать себя действительно значимым клиентом.
Функциональное зонирование офиса за счёт отсутствия лишней техники устроено так, что помещение ощущается более просторным. Вся техника – портативная, а эргономичный островок со сканером и принтером поможет, если нужно что-то отсканировать или распечатать. Очень важно, что офис доступен  для клиентов с ограниченными возможностями здоровья: здесь создана безбарьерная среда для маломобильных граждан, для людей с нарушениями зрения адаптированы вывески и банкоматы,  установлено оборудование для обслуживания слабослышащих клиентов.
Новый формат обслуживания получил высокую экспертную оценку и позволил банку стать призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства».
Пожалуй, самое важное в офисе - «живое» общение с менеджерами банка. Здесь подскажут, как поступить со своими сбережениями, как пользоваться приложением и онлайн-банком, дадут разъяснения по самым сложным вопросам. Кроме того, есть клиенты, которые в силу возраста или других причин избегают цифровых сервисов и живое общение помогает банку сохранить доверительные отношения со своими клиентами. Отделение работает в будние дни с 10.00 до 19.00 часов. Устройства самообслуживания в отделении доступны круглосуточно. 

 

-Волжский – город-спутник Волгограда с огромным экономическим потенциалом. Здесь активно развивается предпринимательство, реализуются инвестиционные инфраструктурные проекты, жители города активно пользуются финансовыми услугами. Поэтому мы приняли решение трансформировать наше отделение, предложив нашим клиентам совершенно иной формат сотрудничества с финансовым партнером.  На первом этапе в офисе будет обслуживаться порядка 1,1 тыс. юридических лиц и более 8,4 жителей города. Однако уверен, благодаря модернизации клиентский поток в отделении существенно возрастет, - прокомментировал Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.

Напомним, ВТБ одним из первых в России запустил технологичный формат офиса и открыл десятки новых точек по всей стране. До конца года клиентам по стране станут доступны еще 50 новых офисов. В ближайшие три года банк планирует обновить более 70% отделений сети.

 

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