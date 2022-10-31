Экономика

Инвестиции под контролем: биржевые фонды УК «Открытие» стали активно управляемыми

Экономика 31.10.2022 13:51
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31.10.2022 13:51


Биржевые фонды Управляющей компании «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») одними из первых на рынке стали активно управляемыми. Изменение принципа управления фондами призвано повысить потенциальную доходность клиентов и обогнать на длинном горизонте результаты пассивного следования за индексом. При этом комиссии БПИФ остались на прежнем уровне, и теперь они одни из самых низких среди активно управляемых фондов. Паи фондов обращаются на Московской бирже и доступны к приобретению по цене до 100 рублей в торговых приложениях брокера. 
Во многом решение перевести БПИФ на активные стратегии управления связано с текущим периодом сильной волатильности. Теперь портфельные управляющие могут гибко реагировать на возможные изменения рыночной конъюнктуры без привязки к индексам.
БПИФ «Открытие – Акции РФ» (OPNR) инвестирует в развитие отечественной экономики и дает возможность зарабатывать на росте стоимости акций крупнейших российских компаний. Теперь ожидаемая доходность фонда стала выше, чем по индексу, на который он опирался раньше. Это стало возможным благодаря включению нового инвестиционного подхода, позволяющего ежеквартально отбирать 12 акций, которые показали наилучшую динамику за последний год. Стратегия исходит из того, что если акции демонстрировали положительный результат в течение года, то сохранят его и в дальнейшем.
Таким образом, состав эмитентов фонда всегда максимально актуален и включает самые успешные и перспективные компании. Такой подход к управлению портфелем называется фактор «Моментум». Он не имеет аналогов на российском рынке, хотя уже успел успешно зарекомендовать себя в мировой практике. Прогнозирование УК «Открытие» (бэк-тест) подтверждает, что результаты инвестирования с применением данного подхода превосходят динамику широкого рынка акций. 
БПИФ «Открытие – Облигации РФ» (OPNB) предлагает инвесторам готовый портфель из российских долговых инструментов. Собственная стратегия фонда теперь позволяет управляющим оперативно менять состав бумаг исходя из рыночной конъюнктуры, сочетая госбумаги и корпоративный долг компаний. Благодаря приобретению в состав фонда бондов с наилучшим соотношением доходности к риску ожидаемая прибыль может превысить результат индекса гособлигаций, на который фонд опирался раньше.
Дополнительное преимущество биржевых фондов УК «Открытие» заключается в исключительно низкой комиссии относительно не только индустрии БПИФ, но и в том числе всех активно управляемых фондов. Общая комиссия по фонду «Открытие – Акции РФ» составляет 0,99%, по фонду «Открытие – Облигации РФ» – 0,79%.
Важно отметить и налоговые льготы для инвесторов. Так, при владении паями более трех лет прибыль до 3 млн в год не облагается НДФЛ. Дополнительный налоговый вычет можно получить при приобретении паев на уже открытый счет ИИС.
Чтобы купить паи фондов, необходимо найти их в торговых приложениях брокера по тикерам:
OPNR («Открытие – Акции РФ»)
OPNB («Открытие – Облигации РФ»).
Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
— В ситуации неопределённости и сильной волатильности на рынке индексные стратегии показывают менее убедительный результат, чем активно управляемые фонды. Наша команда всегда верила в активное управление и демонстрировала высокий уровень экспертизы, что отражают результаты доходности открытых паевых фондов компании.
Теперь мы одними из первых на российском рынке предложили клиентам биржевые фонды без привязки к индексам. Мы применили идеи, уже успевшие зарекомендовать себя в мире и при этом абсолютно уникальные для отечественного рынка, который остается доступен для российских инвесторов в полном объеме. Считаю, что переход к активному управлению фондами позволит создать привлекательное соотношение потенциальных доходности и риска, что позволит клиентам увереннее достигать своих финансовых целей.

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