Экономика

Сбербанк выявил, что компании малого бизнеса в сфере торговли предпочитают работать офлайн

Экономика 31.10.2022 13:03
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31.10.2022 13:03


Сбербанк провёл опрос среди компаний в сегменте микро- и малого бизнеса сферы торговли и выявил, что большинство предпринимателей предпочитают работать офлайн (61%), 29% выбирают онлайн-каналы и лишь 10% компаний совмещают оба формата. 
Согласно исследованию Сбербанка, наибольшую выручку компаниям, продающим в офлайн, приносит собственный магазин — доля таких компаний составляет 93%. В остальных случаях выручка приходится на дистрибуцию и франшизы. При этом 34% компаний, которые работают офлайн, имеют дополнительно продажи в онлайн-каналах. Также, согласно статистике,72% компаний, которые уже используют онлайн-каналы для продажи, планируют и дальше развивать это направление. Этот же показатель среди компаний, работающих только офлайн, в два раза ниже — 36%. 
Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:
"Основная причина отсутствия или низкого уровня онлайн-продаж — нехватка у компании ресурсов для их организации. В других случаях товар не подходит для продажи онлайн, предприниматель оценивает финансовые затраты на их организацию как высокие или у бизнесмена просто нет возможности разобраться в вопросах выбора или настройки онлайн-каналов. Действительно, для выхода в онлайн необходимо изучить много новой информации, организовать работу с поставщиками, искать финансирование и многое другое. Чтобы облегчить жизнь малому бизнесу и помочь своим клиентам Сбербанк предлагает предпринимателям специальное решение для интернет-торговли, которое поможет продавать на маркетплейсах, собственном сайте или в соцсетях компании".
Для того чтобы предпринимателям было проще выходить на маркетплейсы и переводить бизнес в онлайн-каналы, Сбер предлагает решение для интернет-торговли. В нём доступны сервисы для увеличения продаж, также с помощью него можно подключить инструменты приёма онлайн-оплаты от ЮKassa, чат-бот для сайта и мессенджеров СберБизнесБот и сервис для увеличения продаж на сайте СберЛид.
Сбер уже пятый год к своему дню рождения проводит Зелёную неделю — акцию со специальными предложениями для бизнеса, в рамках которой новые и действующие клиенты могут воспользоваться не только особыми условиями по банковским продуктам, но и скидками от компаний группы Сбера. Среди предложений скидки на рассчетно-кассовое обслуживание, специальные условия по депозитам, лизинговым продуктам, юридическим консультациям, страхованию, ИТ-услугам и многое другое. В этом году Зелёная неделя для бизнеса будет проходит с 11 по 18 ноября.

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