ВТБ открыл первый инновационный офис в Волжском





ВТБ открыл первый мультиформатный офис в одном из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья – Волжском. Отделение располагается на одной из центральных улиц по адресу ул. Мира, д.30. Офис был модернизирован в рамках новых стандартов развития региональной сети банка, направленных на индивидуальный подход и высокий уровень сервиса.





-Волжский – город-спутник Волгограда, одного из крупнейших городов на Волге, обладающий огромным экономическим потенциалом. Здесь активно развивается предпринимательство, реализуются инвестиционные инфраструктурные проекты, жители города активно пользуются финансовыми услугами. Поэтому мы приняли решение трансформировать наше отделение, предложив нашим клиентам совершенно иной формат сотрудничества с финансовым партнером. На первом этапе в офисе будет обслуживаться порядка 1,1 тыс. юридических лиц и более 8,4 жителей города. Однако уверен, благодаря модернизации клиентский поток в отделении существенно возрастет,- прокомментировал Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.





Электронная очередь помогает равномерно распределить клиентский поток и определить нужного специалиста, а новый формат обслуживания позволяет клиенту находится в любой свободной локации на территории офиса. Благодаря такому «умному» зонированию, системе навигации и передовым устройствам самообслуживания большинство потоковых операций клиентов автоматизированы. Однако сотрудник всегда поможет найти оптимальное решение для клиента или обучить его работе в онлайн.





Отделение работает в будние дни с 10.00 до 19.00 часов. Устройства самообслуживания в отделении доступны круглосуточно.





Новый формат обслуживания получил высокую экспертную и позволил банку стать призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства».







