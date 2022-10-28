



Кредитный портфель Сбербанка в Волгоградской области в сегменте малого и микробизнеса увеличился на 32% с начала 2022 года и превысил 13 млрд рублей. При этом почти на 10% по сравнению с прошлым годом вырос и средний размер кредита – в 2022 году он составляет около 2,1 млн рублей.

Вместе с увеличением общего объема кредитного портфеля ММБ в Сбербанке отмечается и рост количества кредитных договоров. На 01.10.2022 по сравнению с аналогичной датой прошлого года он составил 25%. При этом Волгоградская область является одним лидеров в Поволжье по количеству бизнес-кредитов ММБ – около 16% от общего количества договоров в Поволжском банке Сбербанка заключено в регионе.

Сергей Вяткин, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:

«Мы знаем, что значительная часть населения Волгоградской области так или иначе задействована в малом и среднем бизнесе. Кредитование предпринимателей является перспективным сегментом для Сбербанка, как с точки зрения потенциала роста, так и с точки зрения значимости для экономики региона в целом. Меры господдержки предусматривают несколько программ кредитования для компаний и индивидуальных предпринимателей. Наши клиенты активно их используют. Также отмечу, что финансирование малого бизнеса доступно в режиме 24 на 7 и предоставляется клиентам без посещения офисов».

Большинство решений по онлайн-кредитованию для клиентов малого и микробизнеса в Сбере осуществляется от трёх минут. В интернет-банке СберБизнес можно воспользоваться всеми финансовыми продуктами, а также большинством небанковских сервисов для ведения бизнеса.











